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Дания назвала дату прекращения добычи нефти и газа в Северном море

04.12.2020 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Дания назвала дату прекращения добычи нефти и газа в Северном море

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  • 4.12.2020, 15:30
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Дания назвала дату прекращения добычи нефти и газа в Северном море

Правительство достигло соглашения с большинством в парламенте.

Дания прекратит выдавать новые лицензии на разработку нефтяных и газовых месторождений в Северном море и полностью прекратит добычу к 2050 году.

Об этом заявил министр климата и энергетики Дэн Йоргенсен, сообщает Bloomberg.

Правительство достигло соглашения с большинством в парламенте поздно вечером в четверг. Соглашение означает, что запланированный восьмой лицензионный раунд будет отменен, как и вся будущая разведка, сказал Йоргенсен.

Около 150 миллионов баррелей нефти и эквивалентов, которые были бы пробурены к 2050 году, останутся под поверхностью океана.

"Мы надеемся, что это может вдохновить других. Мы первая страна со значимым производством, которая сделала такой шаг. Идея состоит в том, что другие посмотрят на нас и скажут: "Если Дания может это сделать, то сможем и мы", - сказал Йоргенсен.

По оценкам Министерства энергетики, решение обойдется Дании примерно в 13 миллиардов крон (2,1 миллиарда долларов).

Дания является крупнейшим производителем нефти в Европейском союзе. Добыча нефти в Дании по итогам 2020 года, как ожидается, составит 83 тысяч баррелей, природного газа - эквивалент 21 тысяч баррелей.

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Правительство достигло соглашения с большинством в парламенте.
 
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