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Жители Витебска вышли на марш против приезда Таракана
Источник материала: Хартия'97
Жители Витебска вышли на марш против приезда Таракана
Белорусы прогоняют узурпатора, где бы он ни появился.
Сегодня витебчане не только партизанят, но и выходят на шествия в свои двора, сообщает телеграм-канал
«Безликий покинул родильный дом Витебска, а это значит что Черняховка свободная. Сегодня мы не только партизанили, но и выходим на улицы своих дворов», - пишут участники шествия в одном из районов Витебска.
Напомним, что сегодня Саша Таракан заявился в Витебский областной клинический родильный дом.
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Белорусы прогоняют узурпатора, где бы он ни появился.
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