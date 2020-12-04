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Незваные гости: медведи в Беларуси все чаще выходят к людям
04.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
По дворам белорусов ходят медведи. Охотиться на них в стране нельзя, за убийство огромные штрафы. Почему в декабре косолапые не спят и как защищаться при встрече с диким зверем, знает корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.
В этом вольере живет самый популярный белорусский косолапый медведь по кличке Тристан. Он родился и вырос в минском зоопарке. Для него здесь все условия, а главное – регулярное питание, поэтому, не дожидаясь календарной зимы, он уже спит. Его подруга Нюра – еще молодая и энергичная – кажется, в спячку, пока не собирается.
Чтобы перезимовать, зверю надо нагулять нужное количество жира. На голодный желудок медведям не спится. Пропитание в дикой природе добывают сами. И когда грибы и ягоды в лесу заканчиваются, косолапые заглядывают на сельхозугодия.
Вора егерь вычислил по следам. Такие фото- и видеодоказательства есть у многих жителей ближайших деревень. К ним во дворы медведи заглядывают за сладким.
- Местные говорят: медведи на подворья захаживают, а у вас тут медом намазано.
- Ну да! Бывает такое. Приходил нынче к нам медведь.
У Олега Шишло своя пасека. Говорит, медведи заходят как к себе домой. Последний раз полакомиться медом гость не успел – спугнули, но улей не уцелел.
Таких случаев становится больше. Хороший аппетит и теплые зимы вынуждают животных идти к человеку. К гостям из леса в деревне относятся с юмором: снимают на телефон, подзывают, некоторые даже пытаются подкармливать.
Провоцировать дикого зверя не стоит, говорят егери. Нельзя поворачиваться спиной и убегать. Советуют широко расставить руки в стороны – чтобы показать, что ты больше. Бросить в сторону сумку или палку – чтобы отвлечь зверя. Эти простые, на первый взгляд, правила безопасности работают.
Бурый медведь – в Красной книге Беларуси. Охота на него запрещена. За убийство косолапого грозит немалый штраф. Более четырех тысяч долларов придется возместить за ущерб природе. Кроме того, браконьера будут судить и могут посадить в тюрьму.
По подсчетам специалистов в лесах страны сейчас живет не более 130 особей. Исключать из списка исчезающих животных рано.
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Чтобы перезимовать, зверю надо нагулять нужное количество жира. Когда грибы и ягоды в лесу заканчиваются, косолапые заглядывают на сельхозугодия.
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