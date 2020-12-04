Незваные гости: медведи в Беларуси все чаще выходят к людям

Источник материала: Mir24.TV Belarus

По дворам белорусов ходят медведи. Охотиться на них в стране нельзя, за убийство огромные штрафы. Почему в декабре косолапые не спят и как защищаться при встрече с диким зверем, знает корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.

В этом вольере живет самый популярный белорусский косолапый медведь по кличке Тристан. Он родился и вырос в минском зоопарке. Для него здесь все условия, а главное – регулярное питание, поэтому, не дожидаясь календарной зимы, он уже спит. Его подруга Нюра – еще молодая и энергичная – кажется, в спячку, пока не собирается.

Чтобы перезимовать, зверю надо нагулять нужное количество жира. На голодный желудок медведям не спится. Пропитание в дикой природе добывают сами. И когда грибы и ягоды в лесу заканчиваются, косолапые заглядывают на сельхозугодия.

«Вот смотрите, это все медведь. Ест кукурузу как человек – аккуратненько, и даже варить не надо. Вот что творят. Это их полигон», – отметил егерь Александр Козловский.

Вора егерь вычислил по следам. Такие фото- и видеодоказательства есть у многих жителей ближайших деревень. К ним во дворы медведи заглядывают за сладким.

- Местные говорят: медведи на подворья захаживают, а у вас тут медом намазано.

- Ну да! Бывает такое. Приходил нынче к нам медведь.

У Олега Шишло своя пасека. Говорит, медведи заходят как к себе домой. Последний раз полакомиться медом гость не успел – спугнули, но улей не уцелел.

«Брат шел и услышал треск. Посветил, ничего не заметил. Собака была рядом, поднялся, как дал деру, брат за ним. И медведь ушел», – рассказал житель деревни Круглое Борисовского района Олег Шишло.

Таких случаев становится больше. Хороший аппетит и теплые зимы вынуждают животных идти к человеку. К гостям из леса в деревне относятся с юмором: снимают на телефон, подзывают, некоторые даже пытаются подкармливать.

«Я привык среди леса. Ну раза три медведя видел. Чего бояться. Ты его не трогаешь, он тебя тоже», – уверен житель деревни Круглое Борисовского района Дмитрий Шишло.

Провоцировать дикого зверя не стоит, говорят егери. Нельзя поворачиваться спиной и убегать. Советуют широко расставить руки в стороны – чтобы показать, что ты больше. Бросить в сторону сумку или палку – чтобы отвлечь зверя. Эти простые, на первый взгляд, правила безопасности работают.

«В возрасте полутора лет медведи покидают свою семью и осваивают новые территории. Скорее всего, жители встречаются с любознательным молодняком, медвежатами, которые себе ищут новое пространство. Говорить о динамическом росте даже не приходится», – заявил начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Николай Свидинский.

Бурый медведь – в Красной книге Беларуси. Охота на него запрещена. За убийство косолапого грозит немалый штраф. Более четырех тысяч долларов придется возместить за ущерб природе. Кроме того, браконьера будут судить и могут посадить в тюрьму.

По подсчетам специалистов в лесах страны сейчас живет не более 130 особей. Исключать из списка исчезающих животных рано.