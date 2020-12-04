Правая рука Лукашенко Кочанова заявила, что во всех бедах Беларуси виноват президент

Источник материала: KYKY

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова пришла на факультет журналистики БГУ, чтобы пообщаться со студентами. Нам в редакцию прислали запись этого разговора.

На встречу с Кочановой пускали далеко не всех желающих – только тех, кого администрация факультета заранее внесла в список. Видимо, отбор был по принципу «не лучшие, а лояльные». Как рассказали KYKY студенты, которых пропустили к «правой руке» Лукашенко, вопросы для Кочаной не согласовали. Но студентов попросили общаться с ней «без эмоций». Вот о чем спрашивали высокопоставленную чиновницу.

Вопрос от студента: Вы не просто чиновник, но еще и женщина. Так вот, как женщина, что вы думаете по поводу слов Лукашенко о том, что конституция у нас не под женщину?

Кочанова: Журналисты умеют вывернуть, перевернуть и в заголовок написать то, что будет интересно для общества. Говоря об этом, президент имел в виду не то, что женщина не может быть президентом в нашей стране. У нас такое равноправие сейчас, что женщины на себя взяли уже очень много. Он [Лукашенко] говорил о том, что конституция, которая была принята, – это архисложный труд. Надо понимать, что жизни у тебя, как у обыкновенного человека, не будет. Ведь вы посмотрите, по сравнению с другими государствами у нас президент несет ответственность за все. Чтобы не произошло в нашей стране.

Я позавчера была на совещании – мы встречались с главными редакторами наших телекомпаний – они задали мне похожий вопрос. Я им говорю: «Вы понимаете, если в нашей стране кто и виноват во всем, так это президент». Все на одного человека. Он говорил о том, что это очень тяжело и женщине потянуть такую нагрузку будет не просто. Это не просто представительские функции – да, у нас есть правительство, администрация президента, много структур, но наша конституция подразумевает то, что это президентская страна. Та, где на президента возложены очень жесткие функции <...>

Только исходя из этого президент – он очень по-доброму относится к женщинам как и любой мужчина, с пониманием. Он подразумевал, что это очень тяжело. И женщине справиться будет не просто в силу того, что у женщины… Я вам даже скажу больше: знаете, у меня так в жизни сложилось, что пришлось работать в коллективах, где были в основном мужчины <...> Даже чисто – девочки знают – если мужчина прическу не сделал, он всегда красивый. А женщина надо и то, и это.

Ну а вообще, у нас Конституция сегодня такая, что президент – это не только представительские функции. Это очень тяжелый труд, где по каждому направлению контроль».

Вопрос от студента: в нашей стране сейчас есть две популярные женщины – вы и [пресс-секретарь Лукашенко] Наталья Эйсмонт. Какие между вами отношения?

Кочанова: Очень хорошие. Несмотря на то, что по возрасту это моя дочь. У меня две дочки, одна из них как раз по возрасту как она [Эйсмонт]. Я с ней познакомилась, когда пришла работать в город Минск. Всю жизнь до этого работала в регионе. Чем она мне нравится – она очень профессиональная. Она 10 лет проработала на телевидении. Я люблю небезразличных людей, неравнодушных. У которых есть свои убеждения, которые четко понимают, чего они хотят от этой жизни. Кроме того, красивая, молодая женщина. Еще раз повторюсь: у меня с ней хорошие отношения, потому что я вижу в таких молодых людях перспективу для нашей страны.

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