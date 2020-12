Еўразвяз заклікае вызваліць беларускіх журналістаў і аднавіць статус СМІ для TUT.BY

Источник материала: Белсат

Прэс-сакратар Еўрапейскай службы вонкавых дзеянняў Петэр Стана звярнуўся да беларускіх уладаў з заклікам вызваліць усіх зняволеных беларускіх журналістаў. Чыноўнік з Бруселю таксама патрабуе вярнуць статус СМІ для TUT.BY, пра гэта Пэтэр стана напісаў у сваім Twitter .

Пазбаўленне TUT.by статусу СМІ ў Еўразвязу назвалі «чарговым крокам у абуральным ціску на журналістаў і свабодныя СМІ». Таксама прэс-сакратар Еўрапейскай службы вонкавых дзеянняў Петэр Стана заклікаў улады вызваліць з турмы беларускіх журналістаў

#Belarus :Revocation of @tutby 's status is latest move in blatant crackdown on #journalists & free media. It must stop. https://t.co/wqWHMb03w3 ’s right to appeal must B fully respected & status should B restored.