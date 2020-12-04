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Кочанова — студентам журфака: «Я не видела лжи на БТ. Видели вы — скажите»

04.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Глава Совета Республики и помощница Лукашенко по Минску рассказала студентам БГУ о работе СМИ и о тех, кто «хочет раздавить нашу страну».

Кочанова — студентам журфака: «Я не видела лжи на БТ. Видели вы — скажите»

Цитаты со встречи Натальи Кочановой со студентами журфака БГУ приводит TUT.BY.

— У нас демократия — еще какая демократия по сравнению с другими странами.

—  Я вам скажу, что те достижения, которые есть в нашей стране за небольшой промежуток времени <…> Сделана огромная работа для того, чтобы создать нормальную страну. Это непросто.

— И говорить, что плохо-плохо-плохо… Когда идет вот эта речь — это речь не о конкретном президенте, речь не конкретно о власти. Это речь о том, что надо раздавить нашу страну. Все это прекрасно понимают, тут далеко ходить не надо.

— У нас демократия — еще какая демократия по сравнению с другими странами.

О работе СМИ:

— Все начинается с порядка и дисциплины. Нельзя допускать беспредел и беспорядок. Если средство массовой информации сегодня [несет] в себе информацию, которая будет нацелена на вражду, на разрушение… Я считаю, такие средства массовой информации не должны быть у нас. А зачем? Для чего? Разрушить? Разбить? Вот хорошо, что у нас раскол в обществе?

— Любая информация, она помимо того, что достоверная, не должна нести в себе деструктив и разрушение. Она должна быть направлена на созидание.

— Я в хороших отношениях с главредом Нашей Нивы. Но как я могу хорошо относиться к НН, когда обо мне там только ложь? Я всегда была очень открытая, каждый месяц у меня была прямая трансляция, где я отвечала на вопросы. 

И вот я потом читаю на Нашей Ниве обо мне лживые факты и это сплошь и рядом продолжается. Поэтому понимаете, когда один журналист Нашей Нивы пытался со мной поговорить я сказала: мне может быть и интересно с вами поговорить, но вы же потом напишете неправду (здесь и далее цитаты из Нашей Нивы).

— Я не видела лжи на БТ. Видели вы — скажите. ... Пока в том, что я вижу на госСМИ, не вижу фактов лжи.

— Журналистика это не преступление. Журналистов привлекают к ответственности, как и других людей, за несанкционированные мероприятия. 

— Их [фейков в независимых СМИ] очень много! А то, что пишет Муковозчик, например, в СБ, это реакция на эту ложь.

Диалог между студентом и Кочановой:

— Если репрессировать журналистов и задерживать их, то кто будет освещать все, что происходит?

— А зачем это освещать?

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Совета Республики рассказала студентам БГУ о тех, кто «хочет раздавить нашу страну».
 
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