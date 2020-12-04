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Сын задержанного блогера: «Чтобы обнять папу снова, я должен поехать в тюрьму?»
04.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сын блогера Павла Спирина прочитал трогательные стихи об отце.
— Когда в сентябре я шел в школу, тебя увозил воронок, — так начинается стихотворение, которое прочел сын блогера Павла Спирина, задержанного в начале сентября.
В стихах он рассказал о тех, кто калечит людей, и как скучает по отцу.
— Помню твои наставленья — людей уважать и любить,
Но кто тогда учит безумных невинных дубинками бить?
Кто учит стрелять и калечить, кто сделал из них подлецов?
Никто из них, видно, не слушал уроки своих же отцов.
Они в генеральских погонах, в их доме горячий обед,
Оплаченный кровью народа. Цена его — тысячи бед.
С мамой по папе скучаю, но только вот не пойму:
Чтобы обнять его снова, я должен поехать в тюрьму?..
Близкие Спирина сообщили, что его задержали по ч. 1 ст. 130 УК «Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности».
Спирин — автор нескольких
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Сын Павла Спирина прочитал трогательные стихи об отце.
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