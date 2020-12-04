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Митрополит Вениамин: БПЦ направила в парламент свои поправки в Конституцию

04.12.2020 16:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек - Sputnik. Белорусская православная церковь (БПЦ) уже направила свои предложения по вопросам взаимоотношений в семье, образования и культуры на рассмотрение в Совет Республики, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik предстоятель БПЦ митрополит Минский и Заславский Вениамин.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал работу над поправками в Конституцию, о ходе работы над ними гражданам расскажут на Всебелорусском народном собрании.

"Главным в наших предложениях стало закрепление традиционных христианских ценностей нашего народа, особенно с учетом того, что у наших соседей сейчас начали формироваться новые представления о семье, положении в ней родителей и детей", - сказал Владыка.

По его словам, БПЦ вносит предложение зафиксировать определение брака как добровольного союза мужчины и женщины именно по рождению и в целях создания семьи, а не простого сожительства, который порождает взаимные права и обязанности.

"Также мы подчеркиваем важность и приоритет семейного воспитания перед школьным", - сказал митрополит.

По мнению Владыки, это будет способствовать укреплению института брака и препятствовать распаду семей.

"Исчезнет либо существенно снизится необходимость в детских домах и домах престарелых", - отметил митрополит.

Против Хэллоуина

Что касается предложений по вопросам образования и культуры, то здесь Церковь также ориентировались на сохранение христианских ценностей, подчеркнул глава БПЦ.

Он также высказался по поводу празднования Хэллоуина.

"(…) с позиции БПЦ, неприемлемы такие искусственно навязанные и чуждые нашему менталитету праздники как Хэллоуин, несущие в себе негативный посыл", - сказал митрополит.

В вопросах образования следует уделять большее влияние духовной стороне, убежден Владыка.

"К сожалению, с позиции светского образования, человек не должен знать основательно о духовном наследии своего народа. Но как же можно говорить о Ефросинье Полоцкой только как о великой просветительнице, забывая, о ее высокодуховном облике, вдохновляющем нравственном примере для всех поколений, вкладе в духовное наследие Беларуси?" - задал риторический вопрос предстоятель БПЦ.

"Мы, несомненно, должны сохранить то самое доброе, что есть в нашей традиции, учитывая при этом реалии нашего времени", - резюмировал митрополит.

 
Теги: Минск
 
 
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Предстоятель БПЦ раскрыл суть инициатив по изменению Конституции, направленных в Совет Республики.
 
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