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Глава Банка развития рассказал, как идет процесс снятия барьеров внутри ЕАЭС

04.12.2020 16:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Глава Банка развития рассказал, как идет процесс снятия барьеров внутри ЕАЭС

Официальный Минск неоднократно заявлял о барьерах, которые имеются на внутреннем рынке ЕАЭС, пока эту тенденцию переломить не удалось, однако некоторые подвижки в этом плане имеются, отметил банкир. 

© Sputnik / Дмитрий Астахов
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"Одной из большущих проблем является допуск белорусских продукции, но и в целом продукции произведенной в ЕАЭС, в госзакупки. И там есть целый ряд ограничений, которые пока не преодолены, но ЕЭК сейчас формирует реестр продукции производимой внутри ЕАЭС, и предполагается, что после формирования этого реестра будут внесены изменения в российское законодательство, позволяющие производителям тоже попадать в систему госзакупок", ― отметил Жишкевич.

Решение других проблем с барьерами также упирается в синхронизацию нетарифного регулирования, отметил банкир.

"То, что близко нам ― для участия в тендерах на территории РФ часто требуется предоставление банковской гарантии при исполнении контракта, например, и реестр банков, чьи гарантии могут быть применены, на сегодняшний день это сугубо российские банки. Понятно, что белорусскому предприятию тяжело получить гарантию российского банка. Здесь мы тоже инициируем, и есть первые шаги, чтобы в этот реестр попадали и белорусские банки, которые объективно своего клиента знают намного лучше и гарантия легче достигаема", ― рассказал Жишкевич.  

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Теги: Минск
 
 
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