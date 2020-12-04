Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Глава Банка развития рассказал, как идет процесс снятия барьеров внутри ЕАЭС

Официальный Минск неоднократно заявлял о барьерах, которые имеются на внутреннем рынке ЕАЭС, пока эту тенденцию переломить не удалось, однако некоторые подвижки в этом плане имеются, отметил банкир.

"Одной из большущих проблем является допуск белорусских продукции, но и в целом продукции произведенной в ЕАЭС, в госзакупки. И там есть целый ряд ограничений, которые пока не преодолены, но ЕЭК сейчас формирует реестр продукции производимой внутри ЕАЭС, и предполагается, что после формирования этого реестра будут внесены изменения в российское законодательство, позволяющие производителям тоже попадать в систему госзакупок", ― отметил Жишкевич.

Решение других проблем с барьерами также упирается в синхронизацию нетарифного регулирования, отметил банкир.

"То, что близко нам ― для участия в тендерах на территории РФ часто требуется предоставление банковской гарантии при исполнении контракта, например, и реестр банков, чьи гарантии могут быть применены, на сегодняшний день это сугубо российские банки. Понятно, что белорусскому предприятию тяжело получить гарантию российского банка. Здесь мы тоже инициируем, и есть первые шаги, чтобы в этот реестр попадали и белорусские банки, которые объективно своего клиента знают намного лучше и гарантия легче достигаема", ― рассказал Жишкевич.

Читайте также:

Рынок энергоресурсов ЕАЭС должен быть недискриминационным - Головченко

- Головченко Беларусь рассчитывает на возобновление сообщения в рамках ЕАЭС

в рамках ЕАЭС Малкина: пенсии в ЕАЭС можно будет получать на родине и в других странах союза