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В Северной Корее расстреляли мужчину за нарушение карантина
Источник материала: ОНТ
В Северной Корее был публично казнен мужчина, нарушивший карантин,
По словам источника, власти устроили публичную казнь с расстрелом, «чтобы напугать местных жителей в приграничной зоне, так как было много контактов с людьми по другую сторону границы, в том числе много контрабанды».
Приговоренному мужчине было 50 лет. Его обвинили в контрабанде с партнерами из Китая, граница с которым была закрыта.
При этом Северная Корея публично заявляет, что в стране нет вируса, но вводит строгие меры для предотвращения его распространения. В их числе – введение локдауна в городах и округах, отмена массовых мероприятий и запрет на перемещение между провинциями.
Фото: Иван Николаев,
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В Северной Корее был публично казнен мужчина, нарушивший карантин, сообщает Radio Free Asia со ссылкой на источники. По словам источника, власти устроили публичную казнь...
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