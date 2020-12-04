В Северной Корее расстреляли мужчину за нарушение карантина

Источник материала: ОНТ

В Северной Корее был публично казнен мужчина, нарушивший карантин, сообщает Radio Free Asia со ссылкой на источники.

По словам источника, власти устроили публичную казнь с расстрелом, «чтобы напугать местных жителей в приграничной зоне, так как было много контактов с людьми по другую сторону границы, в том числе много контрабанды».

Приговоренному мужчине было 50 лет. Его обвинили в контрабанде с партнерами из Китая, граница с которым была закрыта.

При этом Северная Корея публично заявляет, что в стране нет вируса, но вводит строгие меры для предотвращения его распространения. В их числе – введение локдауна в городах и округах, отмена массовых мероприятий и запрет на перемещение между провинциями.

Фото: Иван Николаев, zimamagazine

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