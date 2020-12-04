﻿ В Дании стартовал женский чемпионат Европы по гандболу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дании стартовал женский чемпионат Европы по гандболу

04.12.2020 16:43 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Дании стартовал женский чемпионат Европы по гандболу

В Дании стартовал женский чемпионат Европы по гандболу. В первый день турнира прошли четыре матча.

В группе «B» сборная России уверенно обыграла команду Испании – 31:22. Самым ценным игроком встречи была признана полусредняя Владлена Бобровникова, которая забросила четыре мяча. Также в группе «В» победу одержала сборная Швеции, обыгравшая чешских гандболисток – 27:24.

В квартете «D» в напряжённом матче команда Германии одолела соперниц из Румынии – 22:19. В ещё одном поединке этой группы сборная Норвегии была сильнее польской дружины – 35:22. Завершится групповой этап 8 декабря.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Дании стартовал женский чемпионат Европы по гандболу. В первый день турнира прошли четыре матча. В группе «B» сборная России уверенно обыграла команду Испании –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Леонид Злотников: Скоро платить пенсии будет не из чего и пенсионный возраст снова повысят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика