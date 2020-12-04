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В Дании стартовал женский чемпионат Европы по гандболу
Источник материала: ОНТ
В Дании стартовал женский чемпионат Европы по гандболу. В первый день турнира прошли четыре матча.
В группе «B» сборная России уверенно обыграла команду Испании – 31:22. Самым ценным игроком встречи была признана полусредняя Владлена Бобровникова, которая забросила четыре мяча. Также в группе «В» победу одержала сборная Швеции, обыгравшая чешских гандболисток – 27:24.
В квартете «D» в напряжённом матче команда Германии одолела соперниц из Румынии – 22:19. В ещё одном поединке этой группы сборная Норвегии была сильнее польской дружины – 35:22. Завершится групповой этап 8 декабря.
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В Дании стартовал женский чемпионат Европы по гандболу. В первый день турнира прошли четыре матча. В группе «B» сборная России уверенно обыграла команду Испании –...
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