Источник материала: ОНТ

В Дании стартовал женский чемпионат Европы по гандболу. В первый день турнира прошли четыре матча.

В группе «B» сборная России уверенно обыграла команду Испании – 31:22. Самым ценным игроком встречи была признана полусредняя Владлена Бобровникова, которая забросила четыре мяча. Также в группе «В» победу одержала сборная Швеции, обыгравшая чешских гандболисток – 27:24.

В квартете «D» в напряжённом матче команда Германии одолела соперниц из Румынии – 22:19. В ещё одном поединке этой группы сборная Норвегии была сильнее польской дружины – 35:22. Завершится групповой этап 8 декабря.

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