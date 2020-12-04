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В Китае на городские дороги выпустили беспилотное такси

04.12.2020 16:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Китайский стартап AutoX с инвестициями Alibaba запустил полностью беспилотное такси на дорогах общего пользования в Шэньчжэне.

AutoX стала первой компанией в Китае, транспорту которой разрешили ездить по публичным дорогам без водителя для подстраховки за рулем, пишет dev.by, ссылаясь на CNN. 25 машин полностью автономны и не контролируются даже дистанционно операторами. Географических ограничений со стороны властей у AutoX нет, но пока стартап сосредоточен на деловой части города.

Компания выпустила демо-видео с минивэном, который самостоятельно передвигается по улицам, маневрирует и собирает пассажиров.

AutoX был основан в 2016 году. Стартап базируется в Шэньчжэне и специализируется на технологиях для беспилотных такси-сервисов. Также он сотрудничает с крупными автопроизводителями, такими как Fiat Chrysler.

Сейчас такси работает в тестовом режиме и не доступно широкой публике. AutoX надеется получить допуск к перевозке обычных пассажиров в течение 2-3 лет.

 
 
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Китайский стартап AutoX с инвестициями Alibaba запустил полностью беспилотное такси на дорогах общего пользования в Шэньчжэне.
 
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