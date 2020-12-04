Этикет - не Уголовный кодекс, или Как не сойти с ума, выбирая подарки к Новому году

Источник материала: Ежедневник

фото: joyday.me

К правилам "подарочного этикета" не стоит относиться как к догме, но знать их все же не помешает.

Сегодня отмечают День заказа подарков. Новый год близко, так что вспомнить об этой дате хочешь-не хочешь, а придется. Как угодить всем, не попасть впросак, никого не обидеть и не обделить, РИА Новости рассказали эксперты по этикету и деловому протоколу.

Письмо Деду Морозу теперь пишут не только дети. Последнее время многие перед праздниками готовят списки того, что хотели бы получить ("вишлисты"). Их рассылают по своим контактам. Отношение к этому у специалистов по этикету неоднозначное. Все же вишлист уместен только в двух случаях: на рождение ребенка или свадьбу. Никакие другие поводы не дают права диктовать, что вам нужно. Однако эту точку зрения разделяют не все – некоторые полагают, что вишлисты значительно облегчают поиски.

Тут нелишним будет соблюдать два правила. Во-первых, в "вишлисте" нужно указать разные по стоимости подарки: каждый выберет под свой бюджет. Во-вторых, неплохо настроить анонимность, чтобы другие не видели, кто именно "застолбил" за собой ту или иную вещь.

А вот подарочные сертификаты правила этикета не одобряют, потому что требуют от адресата дополнительных действий. Кроме того, муки выбора вы перекладываете на чужие плечи. А подарок в идеале — это приятный, не обременяющий сюрприз, всегда ярко упакованный и торжественно преподнесенный.

Не стоит дарить визит в баню, фитнес, салон красоты — это может быть воспринято как обидный намек: "сходи приведи себя в порядок". Однако, предупреждает Фокина, самый большой промах — когда номинал сертификата не покрывает покупку и адресат вынужден или доплачивать за подарок, или отказываться от него.

Купюры, даже в красивом конверте, никогда не вручают просто так: их следует максимально незаметно "спрятать" в букете цветов или коробке конфет.

Самый безобидный подарок — сладости ручной работы, красиво упакованные. Также удачным выбором будет фарфор и столовое серебро, которое, впрочем, стоит недешево.

Безупречным с точки зрения этикета подарком также считаются книги в хорошем переплете. Но стоит провести хотя бы небольшое расследование в соцсетях, чтобы понять, чем человек увлекается.

Что касается цветов, то сами по себе они не подарок, а сопровождающий атмосферный элемент. Поэтому появляться в гостях только с букетом, пусть даже огромным и невероятно красивым — все равно моветон.

Цветы вручают без упаковочной пленки, если она не составляет часть флористической композиции. Некоторые предпочитают прислать букет либо до торжества, либо после, чтобы не доставлять хозяйке хлопот по поиску вазы. Если все же хочется вручить цветы лично, то вместе с ними можно принести тонкую, простенькую вазу — такие всегда продаются у флористов.

Чего дарить не стоит

То, что близко к телу, — только для близких. Постельное белье, одежда и обувь, косметика, включая пресловутые гели для душа и наборы для бритья, — все это этикет не одобряет. Покупать парфюм рискованно даже для близких, потому что сложно угадать чужие вкусы.

Из алкоголя по строгим правилам допускается только французское шампанское. Но есть исключения: если адресат коллекционирует определенные вина, виски или коньяки. Кстати, хозяева не обязаны открывать подаренное спиртное. Во-первых, бутылка не охлаждена до нужной температуры, во-вторых, если речь о вине, оно "расшатанное" — не отдохнувшее после поездки, в-третьих, может не подходить под блюда.З правильно загадывать желания

Интересная ситуация с галстуком — дарите его только близкому родственнику или любимому. При этом зажим для галстука и запонки считаются ювелирными украшениями, а значит, их допустимо вручать и тем, с кем вас связывают формальные отношения.

Представителям консервативных профессий — банкирам, юристам, госслужащим — лучше не дарить канцелярию. Для них это часть имиджа, и, как правило, такие предметы у них очень статусные.

Идеальный подарок боссу должен остаться в кабинете (настенные часы, пресс-папье), потому что преподносится не лично человеку, а его высокой должности. Также в этом году, по ее словам, точно не стоит дарить ничего, что напоминает пандемию: иронии не поймут.

Как упаковать и вручить

Не надо суетиться и отдавать подарок в коридоре или в дверях: лучше в гостиной, произнеся красивые слова. Вручается презент без целлофановых или бумажных пакетов. Если это корпоративный сувенир, символика должна быть на упаковке, а не на самой вещи.

В ответ адресат, по словам Холговой, должен поблагодарить по "правилу двух спасибо": когда берет коробку и когда открывает.

Впрочем, некоторые эксперты советуют светские подарки распаковывать наедине, чтобы не ставить в неловкое положение тех, кто решил не раскошеливаться или что-то передарить.

Подношения от бизнес-партнеров лучше открывать при дарителе: для него это возможность напомнить о преимуществах вашего сотрудничества. И даже если это уже сотый фотоальбом, постарайтесь принять его как и первые 99, сохраняя лицо. Любой подарок — это жертва человека на алтарь ваших взаимоотношений, неважно, светских или деловых.

Можно вложить в подарок небольшую открытку с указанием, от кого подарок, особенно если гостей много. Ведь на следующий день адресату нужно написать благодарственное сообщение.

Очень дорогие вещи дарить не стоит: так вы обязываете сделать ответный жест.

Однако в светском обществе от состоятельного гостя априори ждут подарок подороже. И это не про корысть, а про соразмерность. Если человек ездит с водителем, владеет заводом-пароходом, то странно, когда он вручает хозяйке только три розочки.

Тем не менее действовать всегда лучше по обстоятельствам. В общем, этикет — не Уголовный кодекс: к правилам хорошего тона нельзя относиться как к догме, иначе можно сойти с ума.