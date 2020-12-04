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В Гомеле девушку задержали за бело-красный-белый зонт и сломали его. Родители пожаловались в УВД

04.12.2020 16:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В конце октября стало известно о гомельчанке, которую задержал ОМОН за бело-красный зонт. Девушке тогда не было 18, родители написали письмо в УВД и попросили разобраться в ситуации. На днях семья получила ответ и рассказала подробности «Сильным Новостям».

В Гомеле девушку задержали за бело-красный-белый зонт и сломали его. Родители пожаловались в УВД

Гомельчанка Анастасия учится в одном из колледжей. Октябрьским вечером девушка шла домой по проспекту Ленина с бело-красным зонтом. Ее внезапно затащили в автозак, сломали зонт, а сотрудники ОМОНа угрожали и разговаривали матами. По словам Анастасии, неизвестный мужчина положил ей пакет в карман, приказал не трогать и грозился, что «за это» она может «сесть». После беседы в РОВД Настю отпустили с протоколом опроса, там было написано, что она ни в чем не участвовала. Позже пришло письмо: административное дело не заводили.

29 октября мама девушки написала письмо на имя начальника УВД Гомельского облисполкома. В нем рассказала о случае с неизвестным и пакетом, попросила привлечь виновных к административной ответственности за «умышленное уничтожение или повреждение имущества» — сломанный зонт, а также провести беседу с сотрудниками ОМОНа, что недопустимо ругаться матом, угрожать несовершеннолетним и психологически давить на них.

Через месяц пришел ответ из УВД. В нем указано: в ходе проверки информация, что сотрудники ОМОНА сломали зонт и грубо вели себя с несовершеннолетней, не подтвердилась. А «выдача разрешений на предметы не ограниченные в обороте, в том числе зонты, не относятся к компетенции органов внутренних дел».

Хотя претензий у милиции к Насте нет и на колледж, насколько ей известно, не приходили никакие бумаги, появилось повышенное внимание от социального педагога.

— Вызывает меня во время учебы на непонятные беседы, требует не брать с собой телефон. Разговоры о моей гражданской позиции уже настораживают. Сказали, переживают, что я здесь учусь — не за меня волнуются, а за колледж, конечно. Прозвучала интересная фраза: «Ну, я за тобой слежу». Потом соцпед резко начала оправдываться, что в хорошем смысле.

Еще когда я опубликовала первое письмо в своем инстаграме, маме звонила куратор и говорила, что я очень активна в соцсетях, нужно быть осторожнее: студенты — самая незащищенная часть населения. [Намек, что] могут отчислить. На что мама ответила, что это не самое страшное — студентов могут кормить и одевать родители, а учебных заведений в стране много.
 
 
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29 октября мама девушки написала письмо на имя начальника УВД Гомельского облисполкома.
 
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