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«Сильным Новостям»





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомеле девушку задержали за бело-красный-белый зонт и сломали его. Родители пожаловались в УВД 29 октября мама девушки написала письмо на имя начальника УВД Гомельского облисполкома.

Гомельчанка Анастасия учится в одном из колледжей. Октябрьским вечером девушка шла домой по проспекту Ленина с бело-красным зонтом. Ее внезапно затащили в автозак, сломали зонт, а сотрудники ОМОНа угрожали и разговаривали матами. По словам Анастасии, неизвестный мужчина положил ей пакет в карман, приказал не трогать и грозился, что «за это» она может «сесть». После беседы в РОВД Настю отпустили с протоколом опроса, там было написано, что она ни в чем не участвовала. Позже пришло письмо: административное дело не заводили.29 октября мама девушки написала письмо на имя начальника УВД Гомельского облисполкома. В нем рассказала о случае с неизвестным и пакетом, попросила привлечь виновных к административной ответственности за «умышленное уничтожение или повреждение имущества» — сломанный зонт, а также провести беседу с сотрудниками ОМОНа, что недопустимо ругаться матом, угрожать несовершеннолетним и психологически давить на них.Через месяц пришел ответ из УВД. В нем указано: в ходе проверки информация, что сотрудники ОМОНА сломали зонт и грубо вели себя с несовершеннолетней, не подтвердилась. А «выдача разрешений на предметы не ограниченные в обороте, в том числе зонты, не относятся к компетенции органов внутренних дел».Хотя претензий у милиции к Насте нет и на колледж, насколько ей известно, не приходили никакие бумаги, появилось повышенное внимание от социального педагога.— Вызывает меня во время учебы на непонятные беседы, требует не брать с собой телефон. Разговоры о моей гражданской позиции уже настораживают. Сказали, переживают, что я здесь учусь — не за меня волнуются, а за колледж, конечно. Прозвучала интересная фраза: «Ну, я за тобой слежу». Потом соцпед резко начала оправдываться, что в хорошем смысле.Еще когда я опубликовала первое письмо в своем инстаграме, маме звонила куратор и говорила, что я очень активна в соцсетях, нужно быть осторожнее: студенты — самая незащищенная часть населения. [Намек, что] могут отчислить. На что мама ответила, что это не самое страшное — студентов могут кормить и одевать родители, а учебных заведений в стране много.