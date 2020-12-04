Карты станут просто пластиком? А как зарплату начислят? Нацбанк ответил на наши вопросы о возможном отключении SWIFT

Источник материала: Onliner

В байнете второй день идет обсуждение инициативы Светланы Тихановской. Если вкратце, суть сводится к возможному отключению белорусских банков от международной системы SWIFT. Высказаться по этому поводу предлагается на платформе «Голос», а что будет дальше — пока не совсем ясно. То же можно сказать и о самой SWIFT: непонятно, что может произойти на самом деле при отключении системы от банков и как это скажется на белорусах — на их жизни, работе и повседневной оплате товаров с услугами. Onliner обратился с запросом в Национальный банк за разъяснением нюансов работы SWIFT.

Вопросы звучали так:

Как возможное отключение банков от SWIFT повлияет на работу юридических лиц? Они смогут получать денежные средства из-за границы (допустим, оплату поставленной заказчику продукции)? А отправлять средства за рубеж? Транзакции между белорусскими банками, отключенными от SWIFT, будут работать? Терминалы для приема карт в магазинах останутся доступны? Можно ли будет проводить онлайн-оплату? Начисление зарплат, пенсий, денежные переводы между физлицами будут доступны? Верно ли утверждение, что при отключении банков от SWIFT пострадают держатели карт систем VISA и Mastercard? Если да, то имеет ли значение валюта карты? Скажем, карта в долларах или евро перестанет работать, а в белорусских рублях все будет в порядке. Держателей карт системы «Белкарт» отключение банков от SWIFT коснется? Опишите ущерб экономике, финансовой системе Республики Беларусь при возможном отключении банков (одного, нескольких, всех) от SWIFT.

Национальный банк оперативно подготовил ответы (правда, не на все вопросы). Публикуем комментарий в полном виде:

1. Национальный банк Республики Беларусь не видит каких-либо объективных причин для пересмотра существующего формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT и не считает высокой вероятность реализации данного риска.

2. Некоторые страны мира используют SWIFT для передачи финансовых сообщений как для трансграничных платежей, так и для внутренних, в то время как в Республике Беларусь с 1999 года работает внутренняя система передачи финансовой информации Национального банка (СПФИ), которая обеспечивает передачу финансовых сообщений, основными из которых являются платежные документы в белорусских рублях. Аналогичная система функционирует и в Российской Федерации – Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

Все платежи юридических лиц (включая начисление заработных плат, пенсий) на территории нашей страны обеспечиваются либо внутри одного банка, если плательщик и получатель платежа являются клиентами этого банка, либо с использованием автоматизированной системы межбанковских расчетов Национального банка, одной из основных систем которой является СПФИ. Это значит, что платежи юридических лиц на территории нашей страны не зависят от SWIFT.

Что касается функционирования системы безналичных расчетов по розничным платежам (а это – все карточные системы и системы расчетов с использованием электронных денег, проведение платежей с их использованием, переводы денежных средств между физическими лицами, оплата товаров (работ, услуг), в том числе онлайн), то работа этих систем не связана со SWIFT, и они будут функционировать в штатном режиме даже при возникновении тех или иных проблем во взаимодействии белорусских банков с системой SWIFT. Это касается и банковских платежных карточек, выпущенных к счетам, валюта которых отлична от белорусского рубля.

Также стоит отметить, что за пределами нашей страны можно рассчитываться банковскими платежными карточками международных платежных систем в белорусских рублях. Также можно использовать карточку платежной системы БЕЛКАРТ в странах ”присутствия“ платежной системы ”Мир“, а это Российская Федерация и другие страны-участницы ЕАЭС, Абхазия, Узбекистан, Болгария, Кипр, Турция, Великобритания, ОАЭ, Тайланд, Южная Осетия.

3. Национальный банк на постоянной основе проводит работу по расширению возможностей доступа белорусских банков к современным технологиям, снижающим трансакционные издержки и повышающим скорость осуществления платежей, эффективность и устойчивость работы всего платежного рынка нашей страны.

Российская Федерация является нашим основным торговым партнером. Поэтому центральными банками наших стран было принято решение об интеграции внутренних систем по обмену финансовой информацией, платежных систем с использованием банковских платежных карточек БЕЛКАРТ (РБ) и ”Мир“ (РФ), системы мгновенных платежей Национального банка и системы быстрых платежей Банка России.

Следует отметить, что интеграция внутренних систем также предусмотрена в рамках ЕАЭС всеми его странами-участницами.

Что касается интеграции СПФИ и СПФС, то она может обеспечивать обмен финансовыми сообщениями на территории двух стран аналогично SWIFT. В процессе интеграции системы были доработаны для передачи финансовых сообщений между двумя странами по трансграничным платежам в любой валюте. Поэтому, в случае если необходимо провести расчеты между резидентами Республики Беларусь и резидентами Российской Федерации, можно использовать как систему SWIFT, так и интеграцию внутренних систем стран.

Техническим оператором интеграции систем с белорусской стороны выступает ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр", которым создано и с 29 ноября 2019 года введено в промышленную эксплуатацию Сервис-бюро.

Сервис-бюро представляет собой "единую точку входа" банков Беларуси, которая передает и получает от резидентов Российской Федерации финансовые сообщения в формате SWIFT. Сервис-бюро дополнительно позволяет банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям хранить архивные сообщения, контролировать их форматы, оказывать техническую и консультационную помощь.

Также Сервис-бюро помогает белорусским банкам быстрее внедрять новые технологии и сервисы в области трансграничных расчетов, повышать свою эффективность и конкурентоспособность. Среди значительных плюсов – оптимизация расходов и снижение себестоимости за счет разделения затрат, отказ от собственной ИТ-инфраструктуры и каналов связи с банками-нерезидентами. Все это способствует увеличению объемов обрабатываемой информации и расширению перечня услуг.

На данный момент к Сервис-бюро уже подключились шесть белорусских банков: "Белвнешэкономбанк", "РРБ-Банк", "Белгазпромбанк", Банк ВТБ, "БТА Банк", "Идея Банк". В процессе подключения находятся еще 10 банков: ОАО ”Белагропромбанк“, ЗАО ”Банк торговый капитал“, ”Приорбанк“ ОАО, ”Франсабанк“ ОАО, ЗАО”Цептер Банк“ , ОАО ”Белинвестбанк“, ЗАО ”АБСОЛЮТБАНК“, ОАО ”Сберегательный банк ”Беларусбанк“, ОАО ”Банк Дабрабыт“, ОАО ”Белорусский народный банк“.

Можно также отметить, что система SWIFT и интеграция СПФИ и СПФС работают автономно друг от друга, поэтому можно быть подключенным к двум системам одновременно.

В случае необходимости расчетов за товары (работы, услуги) юридических лиц с партнерами в других странах, существуют возможности работы через банки-корреспонденты. Также существует возможность открыть корпоративную банковскую платежную карточку и проводить платежи с ее использованием.