В минском дворе снесли «протестные» стены. Горожане решили, что из-за бчб-символики, коммунальщики говорят о безопасности

Источник материала: Onliner

Жители улицы Воронянского сегодня недосчитаются одной из местных достопримечательностей. С утра во двор дома №11/5 приехал трактор и ковшом снес бетонные стены (своеобразное спортивное оборудование), которые стояли на улице с незапамятных времен. «Бесхозные, никому не нужные и непонятные еще до августа этого года, стены сносят в этот момент! А почему? Потому что наши невероятные соседи четыре месяца украшали их, размещали полезную информацию там — в общем, сделали их нужными! Никто равнодушно не проходил мимо!» — предположили авторы Telegram-канала «Чкаловский» .

И действительно, демонтаж выглядит как акт возмездия за нарисованные бело-красно-белые флаги и «Жыве Беларусь». История у этих бетонных стен и вовсе крайне богатая (можно посмотреть во второй части видео).





Очевидно, что на нескольких тракторах во двор приехали не просто «неравнодушные люди». Onliner cвязался с ЖЭУ №1 Октябрьского района, который и занимается обслуживанием дома, а также прилегающей к нему территории. Как пояснили коммунальщики, спортивное оборудование сносят не по политическим причинам, а из-за того, что оно находилось в эксплуатации более двадцати лет и у специалистов нет возможности проверить его безопасность и устойчивость. В целом же по городу работа по демонтажу таких стен, доставшихся дворам еще с советского периода, ведется уже несколько лет.

«Еще в 2019 году мы писали в исполком служебные записки с просьбой произвести снос, так как в Минске были трагические случаи, когда такой стеной придавило ребенка. Это не единственный адрес, где снесли эти стены, в районе работа ведется. Через некоторое время будет производиться демонтаж такого же оборудования на улице Могилевской».