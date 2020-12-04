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В сервисном центре плакали как дети. На фото показали, с чем люди обращаются в ремонт (18 фото)
Источник материала: Onliner
Сервисные центры и ремонтные мастерские наверняка регулярно сталкиваются со всякими необычными клиентами, которые приносят такие же необычные штуковины. Точнее, в оригинале это наверняка обычное устройство, однако после «грамотного» воздействия оно превращается в нечто новое. В очередной
Есть такой способ с рисом — чтобы влагу вытянуть. Только обычно его не засыпают внутрь. Хотя, может, это оригинальный Xiaomi Hongmi?
Все просто: надоело, что постоянно звонит, и потом телефон отправили в микроволновку
Купил новый телефон, а защитную пленку выбрасывать жалко
Жалобы на возможный перегрев
Этот iMac перестал включаться. И нет, он не был упакован для транспортировки к ремонтникам: клиент так пользовался компьютером всегда
Не для слабонервных: это не пыль. Просто владелец не очень следит за гигиеной и не чистит мышь. А руки потеют
Классический способ закрепить кабель, у которого сломалась защелка
Перевозка ноутбуков на тысячи долларов. Целых и рабочих (на момент упаковки)
А это уже из разряда лайфхаков: как увеличить радиус действия точки Wi-Fi
Клиент попросил приехать и достать застрявший в компьютере диск. Нет, в другом компьютере — этот они попросили просто глянуть: мол, может, и с ним что не так. На этом лэптопе продолжают работать и даже заряжают его
Жалоба: «Не включается»
Клиент пытался самостоятельно заменить материнскую плату
Ноутбук упал с грузовика на трассе. Водитель привез его и уточнил, можно ли его спасти
«Ни единого разрыва!» Качественная скрутка ethernet-кабеля
«Брат мечтал о беспроводной мышке. Ребенок помог»
Ну почему бы и нет. Но саморезы попали в батарею
Ресторан вызвал с жалобой на интернет
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, мощность всасывания: 120 Вт, потребление: 400 Вт, регулировка мощности на корпусе, турбощетка
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Сервисные центры и ремонтные мастерские наверняка регулярно сталкиваются со всякими необычными клиентами, которые приносят такие же необычные штуковины. Точнее,...
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