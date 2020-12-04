Кочанова скормила студентам фейк ради очернения Болонского процесса

Источник материала: АФН

Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова на встрече с заранее отобранными студентами журфака БГУ прокрутила им фейк, якобы доказывающий идеологическую угрозу Болонского процесса.

На вопрос о болонском процессе и международном признании дипломов Кочанова ответила: «Дайте я вам включу, послушайте, а потом про Болонский! Вот, послушайте завещание Даллеса».

«И мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание русских людей. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их, русских, в эти фальшивые ценности верить. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания», - прозвучало в аудитории.

Фактчекинг: «План Даллеса» — это теория заговора. В виде, цитируемом сторонниками его подлинности, «План Даллеса» нигде не был опубликован, а английский оригинал этого текста никогда не был представлен.

Подборка ответов Кочановой на вопросы студентов.

Про «Конституцию не под женщину»

Наталья Кочанова: Лукашенко имел в виду не то, что не под женщину, а что конституция – это архисложный труд. И сейчас это очень сложно, ведь Лукашенко у нас сейчас отвечает за все. Поэтому он просто говорил о том, что это очень тяжело и это не просто представительские функции.

Про СМИ, которые она читает и слушает

Наталья Кочанова: Я встаю в 6 утра и включаю сразу телевизор. И критики в сторону телевизора у меня звучит много. Смотрю новости, газеты я читаю в силу профессиональной своей деятельности. Люблю печатные издания.

Но если открыть мой телефон, то можно найти телеграм: Пул Первого там, Нехту тоже.

Про правильные и неправильные СМИ

Наталья Кочанова: Я не министр информации, но закон о СМИ это прежде всего достоверность информации.

Что касается негосударственных СМИ: я в хороших отношениях с главредом Нашей Нивы. Но как я могу хорошо относиться к НН, когда обо мне там только ложь? Я всегда была очень открытая, каждый месяц у меня была прямая трансляция, где я отвечала на вопросы. И вот я потом читаю на Нашей Ниве обо мне лживые факты и это сплошь и рядом продолжается. Поэтому понимаете, когда один журналист Нашей Нивы пытался со мной поговорить я сказала: мне может быть и интересно с вами поговорить, но вы же потом напишете неправду.

Вместе с тем, когда «Народная Воля» пишет, что надо разобраться, мы же разбираемся!

Про репрессии журналистов

Наталья Кочанова: Журналистика — это не преступление. Журналистов привлекают к ответственности, как и других людей, за несанкционированные мероприятия. Это законы не 2020 года, а те, что действуют уже много лет. За несанкционированные мероприятия люди должны быть привлечены к ответвенности.

Вы как журналисты должны отделять правду от неправды. Вообще по большому счету вы молодые и будете жить при разной власти, но я вам скажу, что эти достижения, которые есть, надо оценить по достоинству. А четверть века - это небольшой промежуток времени в истории.

Про освещение протестов в СМИ

Студентка: Если репрессировать журналистов и задерживать их, то кто будет освещать все, что происходит?

Кочанова: А зачем это освещать?

Про ложь в СМИ

Фейков [в негосударственных СМИ] очень много! А то, что пишет Муковозчик, например, в СБ, это реакция на эту ложь. Я не видела лжи на БТ. Видели вы — скажите. Но называть власть фашистами нельзя. То, что вещают наши товарищи, которые уехали за границу, как к этому относиться? Они же вещают ложь.

Пока в том, что я вижу на госСМИ, не вижу фактов лжи.

Про отношение к Азаренку (пропагандисту СТВ)

Наталья Кочанова: Мне нравится. Но я много не смотрю СТВ. Теперь посмотрю.

О воскресных митингах.

Вопрос: Как освещать журналисту события по воскресенья, чтоб оставаться в безопасности? Жилет - не гарант. Как мне вернуться мне вернуться в безопасности домой?

Ответ: А вам осветить - это собственная инициатива? Зачем вам это? Я не хожу на эти акции, но что вы хотите на них? Чтоб вы все понимали. Эти все выходы ни к чему хорошему не приведут. Я недавно была у врачей, и одна женщина мне сказала, что выходила и будет выходить. Так вот. Если завтра начнётся стрельба, то в этом будете виноваты вы и такие как вы.

Сейчас я говорю не как должностное лицо, а просто как женщина, как мать, как бабушка, как дочь, у которой есть мама…

Дальше Наталья Кочанова решила вспомнить поездку в Югославию в 1989-м:

Я впервые выезжаю за границу. В магазинах изобилие, красивая страна, люди, все в порядке. Но в это время уже в кинотеатрах идут порнографические фильмы, уже уходит духовность и нравственность. И через несколько лет всю страну просто разбомбили…

Blinded by allegiance