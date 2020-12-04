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ЕС усилит санкции против Лукашенко в случае его отказа от диалога с оппозицией

04.12.2020 17:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

ЕС будет последовательно продолжать путь усиления санкционного давления на Александра Лукашенко в случае, если он будет отказываться от диалога с оппозицией.

Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств ОБСЕ, передает ТАСС.

"Предложения находятся на столе. У нас сейчас не создается впечатление, что в Минске на них отреагируют, поэтому в ЕС мы продолжим путь, на который однажды ступили, а именно, если в долгосрочной перспективе будут отказываться от предложений по диалогу, то это будет лишь вести к тому, что в Брюсселе нам придется усиливать санкционное давление на Лукашенко", - сказал Маас.

 
Теги: Минск
 
 
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ЕС будет последовательно продолжать путь усиления санкционного давления на Александра Лукашенко в случае, если он будет отказываться от диалога с оппозицией.
 
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