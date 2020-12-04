ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода в СНГ: в Кыргызстане ждут схода лавин, в Нур-Султане отменили уроки

04.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жителям европейской части России грозит обморожение. Температура в некоторых регионах опустится до минус 22 градусов. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

Казахстан

Алматинская погода совсем не похожа на зимнюю, отмечает корреспондент Максим Козлов. С утра плюс 4 и без осадков. Однако в других регионах Казахстана холодно – ожидается метель и усиление ветра. Мороз пришел и на запад страны. Там температура опустится до минус 23 градусов. В столице из-за погодных условий отменили занятия для учащихся начальной школы. В Нур-Султане минус 25 и ветер. Сообщение опубликовано на официальной странице акима города, также СМС-оповещение разослала и служба спасения.

Кыргызстан

В Бишкеке сегодня будет идти снег, передает корреспондент Алия Мустаева. Днем температура воздуха поднимется до +1. В выходные будет морозно и -4 градуса. МЧС республики распространило штормовое предупреждение об угрозе схода снежных лавин. При проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между автомобилями в 500 метров. А лучше и вовсе воздержаться от поездок по горным дорогам до конца этой недели.

Беларусь

В Беларуси сегодня ожидается порывистый ветер. Столбики термометров опустятся до минус четырех, рассказала корреспондент Инна Согалович. Чтобы увидеть, как зимой ведут себя птицы и звери в Беловежской пуще, выходить из дома или офиса необязательно – достаточно открыть страничку в интернет. Хозяин одной из местных агроусадеб установил камеру возле кормушки. В объектив уже попали черный дрозд и сойки.

Армения

Больше тепла, меньше осадков. Декабрь в Армении обещает не лишать удовольствия долгих вечерних прогулок: температура воздуха будет на один – два градуса выше нормы в первой половине месяца, днем +8 +10 градусов, осадки будут скудными. При этом Армгидрометцентр обещает сильные туманы. А морозы в Армении прогнозируют ближе к Новому году – ночью до минус 10 – 13.

Таджикистан

В Душанбе облачно, дождь, временами сильный. Температура воздуха плюс восемь, ночью похолодает до трех градусов. В такую погоду жители часто готовят ордоб – молочный суп из четырех компонентов. Муку жарят в масле до светло-коричневого цвета, потом заливают смесью молока и воды. И до густоты варят на слабом огне. Как правило, ордоб едят утром, это полезно для желудка и помогает долго сохранять тепло.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси сегодня ожидается порывистый ветер, и местные жители развлекаются тем, что онлайн наблюдают птиц в Беловежской пуще.
 
Новости дня
Новости разные
 
«У нас еще демократия». Кочанова рассказала, что думает о негосударственных СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика