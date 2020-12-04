Погода в СНГ: в Кыргызстане ждут схода лавин, в Нур-Султане отменили уроки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жителям европейской части России грозит обморожение. Температура в некоторых регионах опустится до минус 22 градусов. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

Казахстан

Алматинская погода совсем не похожа на зимнюю, отмечает корреспондент Максим Козлов. С утра плюс 4 и без осадков. Однако в других регионах Казахстана холодно – ожидается метель и усиление ветра. Мороз пришел и на запад страны. Там температура опустится до минус 23 градусов. В столице из-за погодных условий отменили занятия для учащихся начальной школы. В Нур-Султане минус 25 и ветер. Сообщение опубликовано на официальной странице акима города, также СМС-оповещение разослала и служба спасения.

Кыргызстан

В Бишкеке сегодня будет идти снег, передает корреспондент Алия Мустаева. Днем температура воздуха поднимется до +1. В выходные будет морозно и -4 градуса. МЧС республики распространило штормовое предупреждение об угрозе схода снежных лавин. При проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между автомобилями в 500 метров. А лучше и вовсе воздержаться от поездок по горным дорогам до конца этой недели.

Беларусь

В Беларуси сегодня ожидается порывистый ветер. Столбики термометров опустятся до минус четырех, рассказала корреспондент Инна Согалович. Чтобы увидеть, как зимой ведут себя птицы и звери в Беловежской пуще, выходить из дома или офиса необязательно – достаточно открыть страничку в интернет. Хозяин одной из местных агроусадеб установил камеру возле кормушки. В объектив уже попали черный дрозд и сойки.

Армения

Больше тепла, меньше осадков. Декабрь в Армении обещает не лишать удовольствия долгих вечерних прогулок: температура воздуха будет на один – два градуса выше нормы в первой половине месяца, днем +8 +10 градусов, осадки будут скудными. При этом Армгидрометцентр обещает сильные туманы. А морозы в Армении прогнозируют ближе к Новому году – ночью до минус 10 – 13.

Таджикистан

В Душанбе облачно, дождь, временами сильный. Температура воздуха плюс восемь, ночью похолодает до трех градусов. В такую погоду жители часто готовят ордоб – молочный суп из четырех компонентов. Муку жарят в масле до светло-коричневого цвета, потом заливают смесью молока и воды. И до густоты варят на слабом огне. Как правило, ордоб едят утром, это полезно для желудка и помогает долго сохранять тепло.