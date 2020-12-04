Мнение: предложения по контрсанкциям это омонотерапия для экономики

Источник материала: Myfin

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Что произошло?



В преддверии третьего пакета санкций от Евросоюза, который несколько недель готовится и согласовывается на разных уровнях, в редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня» провели круглый стол , на котором обсудили формы и методы ответа белорусских властей.

Экс-декан экономического факультета БГУ, ныне профессор этого вуза Михаил Ковалев, заявил, что «если санкционная политика продолжится, в ответ мы можем ввести санкции на поставки европейских товаров в Беларусь. И это ощутимый урон европейскому бизнесу…», и выдвинул несколько плодотворных идей. От прекращения поставок нефтепродуктов в Украину, поддержавшую позицию стран ЕС и США, и «переориентации грузов из портов Клайпеды и Риги на российское направление» до блокировки нефтепровода в ЕС в канун зимы.

Фото: novostnik.ru

Оставить без внимания такие заявления мы не могли и попросили прокомментировать их Ярослава Романчука.

Экономический мазохизм

– Следует сразу сказать, что доля белорусского экспорта в импорте Европейского Союза не превышает 0,1%. А доля ЕС в нашем импорте – 18%, а доходило и до 33%. Нет ни одного критического товара из Беларуси, который в Евросоюзе не могли бы купить в другом месте. Посему любые разговоры о том, что мы не будем покупать европейские товары, отгружать туда нефть и нефтепродукты, или не будем покупать современное европейское оборудование и технологии, не будем входить в глобальные и региональные цепочки поставок, – это пресловутое «назло маме уши отморожу».

Это типичный чиновничий экономический мазохизм, который исходит от человека, который по какой-то ошибке носит статусы профессора и экономиста.



Когда человек такое говорит, то он, очевидно, думает, что Беларусь – это большая экономика, сравнимая с США или Китаем – с емким внутренним рынком, со своими технологиями, самообеспеченная. А за белорусскими товарами стоит очередь – за них все бьются, а мы щедро, не давая ни своим, ни другим, продаем их с барского плеча Евросоюзу.

Такое предложение может сделать только тот, кто хочет ликвидировать Беларусь и нашу экономику.

«Омонотерапия» в экономике

Можно ли (в развитие контрсанкций) предложить еще несколько «паритетных» ответов?

– В качестве встречного предложения можно стряхнуть пыль с еще одной идеи – о создании органа, который будет заниматься ручным управлением импортом. То есть все поставки из-за рубежа проводить через государственную структуру, которая квотировала бы все, что только можно – лекарства, оборудование, одежду, пищевые продукты. Это вполне в духе предложений, озвученных Ковалевым.

Не страшно, что это привело бы к увеличению цен на 30-50%. Зато были бы наказаны белорусы – за то, что хотят жить лучше, производить качественнее и быть умнее.

Вот это и предлагает профессор Ковалев.

Фото: Myfin.by

Можно еще не пускать транзитные грузы через Беларусь – тоже интересное предложение. Поставили бы шлагбаум и не зарабатывали бы денег в казну.

Когда человек предлагает подобное, то становится ясно, что предложения Ковалева аналогичны использованию ОМОНа в сфере экономической политики. Экономической «дубиной» направо и налево дубасить всех, и потом говорить – я же это на благо страны делаю.

Когда человек для малооткрытой экономики предлагает режим железного занавеса в ручном управлении – вероятно, он хочет быть тем самым шлагбаумом или человеком, который его поднимает и опускает.

Бандитизм и ответ России

Перекрытие поставок углеводородов в Евросоюз – смелый шаг, о котором говорил даже Лукашенко. Как можно охарактеризовать такие призывы?

– Перекрыть нефте- и газопроводы – это чистый бандитизм. Придется уже и дело с русскими иметь – потому что профессор призывает нарушать международные договоренности себе в ущерб. Таких 5-10 профессоров – и все – страна на лопатках, а экономика в развале.

Фото: Myfin.by

Нелепо выглядит и риторика по отношению к Украине. Хорошее предложение – перекрыть поставки бензина и дизельного топлива. Но кому хуже будет? Мы не заработаем миллиард-два долларов, а украинцы найдут возможность покупать через контрабандные схемы – в этом нет никакого сомнения.

Это непонимание глубинного кризиса, очковтирательство. И любые попытки белорусских правителей отвечать на санкции ЕС подобным образом – усугубляют кризис и обрекают белорусов на резкое снижение уровня жизни, качества медобслуживания, образования, конкурентоспособности производства.

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