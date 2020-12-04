Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Сотрудники Комитета государственной безопасности не привлекаются к организации визитов главы государства в тот или иной город, заявил в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Не успел я приехать к вам в Витебскую область, мерзавцы написали, что (мне даже неудобно читать) "десант чекистов высадился заранее". Насколько я осведомлен, все чекисты на рабочих местах. Я утром разговаривал с Иваном Тертелем – все на рабочих местах", – отметил он.

Белорусский лидер сообщил, что перед каждым его приездом в любой из городов для обеспечения безопасности КГБ не привлекается, потому что это зона ответственности Службы безопасности.

"Дальше пишут: "Очевидно, будет рассказывать, как все в стране хорошо и "корону" мы победим. Интересно, что ответят ему медсестры и санитарки, которые в коротких перерывах во время дежурства спят на полу?" Слушайте, где во время дежурства медсестра или врач спит вообще? Глупость несусветная. Дежурство на то и есть дежурство, чтобы не спать", – уверен он.

Надел "намордник" на нос

Глава государства отдельно остановился на слухах о том, что медикам не хватает средств индивидуальной защиты, поэтому их приходиться носить по несколько раз.

"Мне накануне приезда не шьют халат, штаны, майку, шапочку. Их в Минске в больнице дезинфицируют, и я снова их надеваю", – рассказал Лукашенко.

Он также признался, что в курсе такой практики, когда медики используют средства индивидуальной защиты много раз. "У нас этого добра предостаточно", – заверил президент.

Лукашенко посетовал, что в Telegram-каналах пишут о том, что в больницах нет разделения на "красную" и "чистую" зоны. "Я в "чистой" зоне вместе с вами переоделся, зашел в шлюз, и там написано: "красная зона". Я надел этот "намордник" на нос и пошел дальше. Вышел из зоны, шлюз – "чистая зона".

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