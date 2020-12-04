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Как готовят десантников к первому прыжку: в ушанках и рукавицах – видео
04.12.2020 17:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вооруженные силы Беларуси начали учебный год, а в силах специальных операций новобранцы готовятся к совершению первого прыжка с парашютом.
© Sputnik / Антон Вергун
Каждый белорусский солдат должен освоить автомат, конечно, "Калашников". Зимой, чтобы сохранить минимальный комфорт, солдаты поверх ушанки надевают каску, а на руки знаменитые рукавицы-черепашки.
На тренировочных комплексах будущие десантники отрабатывают действия в различных погодных условиях. Как утверждают в ССО, занимаются с солдатами только самые опытные офицеры, у которых за плечами по несколько сотен прыжков. Совсем скоро солдаты нового пополнения примут военную присягу и совершат свое первое десантирование.
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Каждый новобранец в белорусской армии прежде, чем принять военную присягу, должен "обстреляться" на полигоне, тем более, если речь идет о силах специальных...
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