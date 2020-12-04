ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ярошевич: с экономикой пока тяжело, но есть надежда на перелом в 2021 году

04.12.2020 17:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Ярошевич: с экономикой пока тяжело, но есть надежда на перелом в 2021 году

Исследовательский центр ИПМ опубликовал результаты мониторинга настроений частных компаний за ноябрь текущего года, они свидетельствуют об ухудшении ожиданий предпринимателей. 

© Sputnik
Рост цен и инфляционные ожидания 2021 года ― версия Романчука

Сильнее всего ухудшились ожидания по поводу производства и продаж. В наибольшей степени негативные тенденции затронули промышленность, хотя в октябре в отрасли еще сохранялся умеренный оптимизм, говорится в исследовании.

Понятно, что 2020-й год особенный и негативных настроений много, они наблюдаются и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в частном секторе, отметил в своем комментарии радио Sputnik экономический аналитик Вячеслав Ярошевич.

"С точки зрения макроэкономики и официальной статистики, при всей тяжести ситуации, которую осложняет эпидемия COVID-19, минус полтора процента падения ― не такой уж плохой результат в сравнении с данными по региону и по миру в целом. Будем надеяться на то, что в следующем году ситуацию удастся переломить, а пока зима только начинается, медицинская система перегружена и будет тяжело", ― сказал экономист.

Комментарий экономического эксперта Вячеслава Ярошевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К исследованиям в области экономических настроений нужно подходить взвешенно, с учетом методики выборки, считает специалист по международной экономике Вячеслав...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мнение: предложения по контрсанкциям это омонотерапия для экономики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика