|
Ярошевич: с экономикой пока тяжело, но есть надежда на перелом в 2021 году
04.12.2020 17:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Исследовательский центр ИПМ
Сильнее всего ухудшились ожидания по поводу производства и продаж. В наибольшей степени негативные тенденции затронули промышленность, хотя в октябре в отрасли еще сохранялся умеренный оптимизм, говорится в исследовании.
Понятно, что 2020-й год особенный и негативных настроений много, они наблюдаются и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в частном секторе, отметил в своем комментарии радио Sputnik экономический аналитик Вячеслав Ярошевич.
"С точки зрения макроэкономики и официальной статистики, при всей тяжести ситуации, которую осложняет эпидемия COVID-19, минус полтора процента падения ― не такой уж плохой результат в сравнении с данными по региону и по миру в целом. Будем надеяться на то, что в следующем году ситуацию удастся переломить, а пока зима только начинается, медицинская система перегружена и будет тяжело", ― сказал экономист.
Комментарий экономического эксперта Вячеслава Ярошевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К исследованиям в области экономических настроений нужно подходить взвешенно, с учетом методики выборки, считает специалист по международной экономике Вячеслав...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)