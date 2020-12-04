Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Ярошевич: с экономикой пока тяжело, но есть надежда на перелом в 2021 году

Исследовательский центр ИПМ опубликовал результаты мониторинга настроений частных компаний за ноябрь текущего года, они свидетельствуют об ухудшении ожиданий предпринимателей.

Сильнее всего ухудшились ожидания по поводу производства и продаж. В наибольшей степени негативные тенденции затронули промышленность, хотя в октябре в отрасли еще сохранялся умеренный оптимизм, говорится в исследовании.

Понятно, что 2020-й год особенный и негативных настроений много, они наблюдаются и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в частном секторе, отметил в своем комментарии радио Sputnik экономический аналитик Вячеслав Ярошевич.

"С точки зрения макроэкономики и официальной статистики, при всей тяжести ситуации, которую осложняет эпидемия COVID-19, минус полтора процента падения ― не такой уж плохой результат в сравнении с данными по региону и по миру в целом. Будем надеяться на то, что в следующем году ситуацию удастся переломить, а пока зима только начинается, медицинская система перегружена и будет тяжело", ― сказал экономист.

Комментарий экономического эксперта Вячеслава Ярошевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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