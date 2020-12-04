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Как понять, что ваш телефон взломали? Рассказывает эксперт

04.12.2020 17:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как понять, что ваш телефон взломали? Рассказывает эксперт

Заместитель гендиректора группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов перечислил агентству «Прайм» признаки взлома смартфона.

По его словам, одними из признаков являются «зависание» приложений, замедление работы смартфона, быстрая разрядка аккумулятора.

Заботиться о защите персональных данных стоит не только медийным персонам, но и обычным людям, так как хакеры могут воспользоваться вашими данными из мобильных приложений, онлайн-банкингом, подпиской на платные сервисы и т.д.

Фото: pixabay

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Заместитель гендиректора группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов перечислил агентству «Прайм» признаки взлома смартфона. По его словам, одними из признаков являются...
 
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