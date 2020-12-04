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Как понять, что ваш телефон взломали? Рассказывает эксперт
Источник материала: ОНТ
Заместитель гендиректора группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов перечислил
По его словам, одними из признаков являются «зависание» приложений, замедление работы смартфона, быстрая разрядка аккумулятора.
Заботиться о защите персональных данных стоит не только медийным персонам, но и обычным людям, так как хакеры могут воспользоваться вашими данными из мобильных приложений, онлайн-банкингом, подпиской на платные сервисы и т.д.
Фото: pixabay
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Заместитель гендиректора группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов перечислил агентству «Прайм» признаки взлома смартфона. По его словам, одними из признаков являются...
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