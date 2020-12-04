Как понять, что ваш телефон взломали? Рассказывает эксперт

Источник материала: ОНТ

Заместитель гендиректора группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов перечислил агентству «Прайм» признаки взлома смартфона.

По его словам, одними из признаков являются «зависание» приложений, замедление работы смартфона, быстрая разрядка аккумулятора.

Заботиться о защите персональных данных стоит не только медийным персонам, но и обычным людям, так как хакеры могут воспользоваться вашими данными из мобильных приложений, онлайн-банкингом, подпиской на платные сервисы и т.д.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram