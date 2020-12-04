Протесты предпринимателей в Киеве: акция у стен Верховной рады закончилась столкновениями

Источник материала: ОНТ

Настоящий «налоговый майдан» рискует получить Президент Украины Владимир Зеленский. Во всяком случае, об этом говорят эксперты, анализируя ситуацию в стране и непосредственно в Киеве.

Здесь уже которую неделю не прекращаются протесты предпринимателей. Свои акции они уже называют майданом и могут стать движущей силой для новых массовых беспорядков. В условиях карантинных ограничений представители малого и среднего бизнеса Украины едва сводят концы с концами.

От нынешней власти они ожидали упрощения ведения бизнеса, налоговой амнистии, год нулевого налогообложения в качестве помощи для старта бизнеса, простых и понятных налогов. Всё это Зеленский обещал предпринимателям во время предвыборной кампании. Но свое слово не сдержал. Поэтому тысячи людей сейчас вышли на уличные акции. Митинг у стен Верховной рады сегодня закончился столкновениями демонстрантов с полицией и задержаниями.

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