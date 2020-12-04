Ситуацию в Беларуси рассмотрели на Совете по правам человека ООН

Источник материала: ОНТ

В Женеве в онлайн-режиме состоялся Совет по правам человека ООН, где рассматривалась ситуация в Беларуси. Во время выступления представитель нашей страны Юрий Амбразевич проинформировал коллег о том, что уличная активность в Беларуси снижается. Число протестующих в столице не превышает десятых процента от населения города, а в регионах это количество редко превышает 10–20 человек.

При этом в стране набирают силу диалоговые площадки, которые стали практической реализацией национального диалога по вопросам развития страны. Также представитель Беларуси напомнил, что давление и санкции – это прямое нарушение международного права. Санкции могут быть наложены только в соответствии с решениями Совета безопасности ООН.

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