«У нас еще демократия». Кочанова рассказала, что думает о негосударственных СМИ

Источник материала: Ежедневник

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова 4 декабря приехала на встречу со студентами факультета журналистики БГУ. Кочанова рассказала, что думает о негосударственных СМИ

Студенты факультета сообщили TUT.BY, что вход на встречу был по спискам, а вопросы, адресованные к главе Совета Республики, некоторые преподаватели проверяли заранее.

Кроме распределения, зарплат журналистов Наталья Кочанова затронула в беседе со студентами журфака и тему независимых СМИ.

«Как я могу относиться к „Нашей Ниве“? Если я всякий раз про себя там читаю только ложь. Вот как? Причем я, когда пришла работать в Минск (я вам так скажу, я приехала из регионов такая открытая, всегда, работая там, у себя, очень открыто работала со всеми средствами массовой информации), <…> и [в Минске] сразу все СМИ — и БТ, и ОНТ — сняли, показали, записали. И я читаю в „Нашей Ниве“ вдруг статью про себя. И там такие факты лживые! Ну ладно бы они написали про меня лично, а не про мою семью. Когда это прочитала моя мама, она была просто в шоке. Кто мой первый муж, второй, племянников каких-то моих повспоминали… Причем столько было лживого всего. И это сплошь и рядом продолжается. Потом я пришла на коллегию Минздрава. Я говорю одно, врачи пишут: „Спасибо, Наталья Ивановна, за поддержку“, а они пишут: „Як робяць, так і зарабляюць“. <…> Но я не так говорила», – заметила Кочанова.

Она отметила, что не приемлет, когда «говоришь одно, а там пишут другое».

«Сегодня самое важное и самое главное – это СМИ. От того, что творится в этом вот телефончике, от того, что творится в социальных сетях, это же представляете какие происходят катаклизмы в мире благодаря информации. Вот я всегда думаю: это как нас воспитывали в Советском союзе, что мы были настолько преданы своей стране – при каких бы условиях ни жили, – что я никогда ни в жизни бы не сказала плохо про свою страну. А вот сейчас все это так переворачивается с ног на голову», – сказала она.

Кочанова подчеркнула, что всегда нужно думать над тем, что ты говоришь. Потому что это может завтра пойти в такое русло, что будет страшно.

Одна из студенток спросила, почему был изъят тираж «Народной воли» и есть давление на независимые СМИ в целом, в том числе задержания журналистов.

Кочанова отреагировала замечанием: «Я же ответила».

Студентка продолжила, говоря, что глава Совета Республики очень много заметила недостатков в негосударственных СМИ. Но они же есть, по ее мнению, и в государственных: девушка привела в пример материалы Андрея Муковозчика из «Советской Белоруссии».

«Я не читала то, о чем вы говорите, – ответила Наталья Кочанова. — Знаете что? Я вам так скажу: журналистика – это не преступление. Привлекают к ответственности журналистов ровно так, как и других людей, которые участвуют в несанкционированных мероприятиях. И если это мероприятие не санкционировано, вы знаете, что любой журналист может освещать то или иное действо, когда он аккредитован. Если он не аккредитован, он не имеет права освещать это действо – это раз. А во-вторых, то, о чем вы говорите, когда задерживаются журналисты, ровно, как и другие люди (…), это не сегодняшнего дня законы. Это законы не 2020 года, не 2019 года, это законы, которые действуют у нас в стране уже много лет. Есть мероприятия, которые должны быть санкционированы, и определены места, где проводится такие мероприятия. Поэтому если журналист или госслужащий или еще кто-то вышел на несанкционированные мероприятие, он будет привлечен к ответственности, это в соответствии с нашим законом», – сказала Кочанова.

«У нас, я вам скажу, еще демократия! И еще какая демократия, по сравнению с другими странами», – резюмировала она.