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Фридкин: «В ближайшие месяцы в лучшем случае - стагнация, в худшем - обвал»

04.12.2020 17:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Фридкин: «В ближайшие месяцы в лучшем случае - стагнация, в худшем - обвал»
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Ситуация в белорусской экономике аховая. Даже по официальным данным прибыль предприятий вдвое меньше, чем убытки убыточных предприятий.

Что же ожидает белорусскую экономику на самом деле — хотя бы в ближайшей перспективе? На этот вопрос в интервью Naviny.by ответил экономист Леонид Фридкин.

«На сегодняшний день одна из ключевых проблем — финансовое положение предприятий. Даже по официальным данным прибыль предприятий вдвое меньше, чем убытки убыточных предприятий, а в госсекторе прибыли нет вообще», — сказал эксперт.


По его словам, дальнейшее кредитование убыточных и лишенных оборотных средств предприятий становится чрезвычайно рискованным. Без их реструктуризации, действующего института банкротства, «привычными манипуляциями» оздоровить госсектор не получится.

«Если сегодня Нацбанк героическими усилиями удерживает экономику от дальнейшего наращивания долгов, то одновременно он лишает возможности реализовывать планы краткосрочного роста за счет накачивания деньгами. Если лоббистам, которых около правительства полно, удастся сломить сопротивление Нацбанка, то у нас будут серьезные неприятности», — поясняет Фридкин.
 
 
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На сегодняшний день одна из ключевых проблем — финансовое положение предприятий.
 
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