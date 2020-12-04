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«На сегодняшний день одна из ключевых проблем — финансовое положение предприятий. Даже по официальным данным прибыль предприятий вдвое меньше, чем убытки убыточных предприятий, а в госсекторе прибыли нет вообще», — сказал эксперт.

«Если сегодня Нацбанк героическими усилиями удерживает экономику от дальнейшего наращивания долгов, то одновременно он лишает возможности реализовывать планы краткосрочного роста за счет накачивания деньгами. Если лоббистам, которых около правительства полно, удастся сломить сопротивление Нацбанка, то у нас будут серьезные неприятности», — поясняет Фридкин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фридкин: «В ближайшие месяцы в лучшем случае - стагнация, в худшем - обвал» На сегодняшний день одна из ключевых проблем — финансовое положение предприятий.

Что же ожидает белорусскую экономику на самом деле — хотя бы в ближайшей перспективе? На этот вопрос в интервьюответил экономистПо его словам, дальнейшее кредитование убыточных и лишенных оборотных средств предприятий становится чрезвычайно рискованным. Без их реструктуризации, действующего института банкротства, «привычными манипуляциями» оздоровить госсектор не получится.