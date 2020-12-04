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Пугачева совершила чудо для известной артистки

04.12.2020 17:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Пугачева совершила чудо для известной артистки
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру
В канун Нового года хочется верить в чудеса, и иногда они действительно происходят. Ирина Пегова заявила, что недавно сбылась ее самая большая мечта, и руку к ней приложила Алла Пугачева.

По словам артистки, она с детства была фанаткой Примадонны и знала наизусть все ее песни. В юном возрасте будущая звезда выступала перед родственниками с репертуаром артистки и объявляла себя не иначе как «Трехвостая Пугачева». Дело в том, что тогда на голове у девочки красовались три жиденьких хвостика.

Ирина Пегова отметила, что никогда бы не поверила, если бы ей тогда сказали, что однажды Алла Борисовна оценит ее таланты. Артистка рассказала, что недавно у нее был онлайн-концерт группы Raev Clan. Актриса опубликовала видео с выступления в «Сторис» инстаграм-аккаунта, и Алла Пугачева отреагировала на ролик.

«Прислала значок в виде аплодисментов», – поделилась Ирина Пегова. Звезда отметила, что очень надеется, что Примадонна сама ведет свою страницу, и эти виртуальные аплодисменты были искренними. По словам артистки, для нее была настоящим чудом реакция Аллы Пугачевой.


Несколько недель назад Ирина Пегова поделилась с поклонниками фотографией, на которой оказалась невероятно похожа на Примадонну. Актриса отметила, что очень рада такому совпадению, ведь певица ее кумир.
 
 
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По словам артистки, она с детства была фанаткой Примадонны и знала наизусть все ее песни.
 
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