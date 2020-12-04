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Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру

«Оля, пора уже воплотить мечту и о детях, и о Давиде, – заявил Филипп Киркоров. – Женитесь, наконец! А я буду крестным вашему ребенку!»









Киркоров и Давид Манукян. Фото: Дни.ру

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Буду крестным!»: Киркоров о беременности Бузовой от Манукяна На премию в Кремль они пришли вдвоем.

За кулисами церемонии года нынешнего все только и обсуждали, что недавний шикарный день рождения дочери Киркорова – 26 ноября Аллы-Виктории исполнилось 9 лет. «Пора и тебе заводить детей!» – по-отечески обратился артист к, выступающего под псевдонимом Dava. На премию в Кремль они пришли вдвоем.Обратился Филипп при помощи журналистов и к, которая должна помочь своему возлюбленному стать, наконец, папой.Звезде «Дома-2» стоит прислушаться – Филипп плохого не посоветует, да и крестным будет отличным!Напомним, что крестным детей самого Филиппа Киркорова являются певицаи телеведущий. Что же касается отношений Ольги Бузовой и Давида Манукяна, то в начале года 34-летняя телеведущая получила предложение руки и сердца от своего 27-летнего возлюбленного, с которым начали встречаться в 2019-м после работы над клипом на песню «Лайкер». А потом в финале шоу телеканала ТНТ «План Б» звезда «Дома-2» отвергла всех женихов, пояснив, что нее есть «План Д» – Давид. Вот и надеется Филипп Киркоров, что скоро состоится долгожданная свадьба, а потом Бузова объявит и о беременности.