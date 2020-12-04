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«Буду крестным!»: Киркоров о беременности Бузовой от Манукяна
Источник материала: UDF
Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру
За кулисами церемонии года нынешнего все только и обсуждали, что недавний шикарный день рождения дочери Киркорова – 26 ноября Аллы-Виктории исполнилось 9 лет. «Пора и тебе заводить детей!» – по-отечески обратился артист к Давиду Манукяну, выступающего под псевдонимом Dava. На премию в Кремль они пришли вдвоем.
Обратился Филипп при помощи журналистов и к Ольге Бузовой, которая должна помочь своему возлюбленному стать, наконец, папой.
«Оля, пора уже воплотить мечту и о детях, и о Давиде, – заявил Филипп Киркоров. – Женитесь, наконец! А я буду крестным вашему ребенку!»
Звезде «Дома-2» стоит прислушаться – Филипп плохого не посоветует, да и крестным будет отличным!
Киркоров и Давид Манукян. Фото: Дни.ру
Напомним, что крестным детей самого Филиппа Киркорова являются певица Ани Лорак и телеведущий Андрей Малахов. Что же касается отношений Ольги Бузовой и Давида Манукяна, то в начале года 34-летняя телеведущая получила предложение руки и сердца от своего 27-летнего возлюбленного, с которым начали встречаться в 2019-м после работы над клипом на песню «Лайкер». А потом в финале шоу телеканала ТНТ «План Б» звезда «Дома-2» отвергла всех женихов, пояснив, что нее есть «План Д» – Давид. Вот и надеется Филипп Киркоров, что скоро состоится долгожданная свадьба, а потом Бузова объявит и о беременности.
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На премию в Кремль они пришли вдвоем.
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