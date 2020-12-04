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Минские поликлиники закрывают плановый прием: что это значит для беременных?

04.12.2020 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минские поликлиники закрывают плановый прием: что это значит для беременных?

  • 4.12.2020, 17:14
  • 1,040
Минские поликлиники закрывают плановый прием: что это значит для беременных?

Важные изменения.

С сегодняшнего дня поликлиники Минска приостанавливают оказание плановой медицинской помощи. Об этом говорится в приказе № 632 Комитета по здравоохранению. Изменения коснулись и будущих мам, пишет сайт rebenok.by.

Официальный телеграм-канал Минздрава сообщает, что для беременных сокращается количество посещений женских консультаций с учетом индивидуальных факторов риска по перинатальным и материнским осложнениям. Журналисты узнали, что это означает на практике.

— Для беременных женщин почти ничего меняется, пусть не волнуются, — пояснила главный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Ирина Иконостасова. — Если у женщины все хорошо, нет отягощенного анамнеза, низкие риски по перинатальной материнской смертности, то по указанию лечащего врача визиты могут быть сокращены. Но есть пациентки, которые относятся к группе высокого риска, и они должны наблюдаться в прежнем порядке.

Еще одно новшество — школы по беременности и родам перенесены в онлайн-формат.

— В социальных сетях есть ссылки на проекты «Ты не одна» и площадку «MАМА PRO», — дополняет Ирина Иконостасова. — Это шикарный цикл лекций. В нем освещены все темы, которые присутствуют в программах и протоколах по беременности и родам. Очень многое можно узнать онлайн.

Как говорилось выше, приказ № 632 приостанавливает плановую медицинскую помощь, но не следует путать ее с экстренной. Речь идет о медицинском наблюдении, когда заболевание не обострено, но пациент обязан время от времени приходить к врачу на прием. Плановая гинекологическая помощь согласно приказу также временно отменена.

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Теги: Минск
 
 
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