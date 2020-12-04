Для Apple Watch выпустили ремешок-видеокамеру за $300

Источник материала: Onliner

Для умных часов Apple разработали и выпустили ремешок Wristcam со встроенными камерами. На реализацию проекта потратили около четырех лет. Обойдется такой гаджет в $300. Wristcam оборудована 8-мегапиксельной «основной» камерой, которая смотрит вовне и способна снимать видео в Full HD, а также делать фото в формате 4K, и 2-мегапиксельной селфи-камерой.





Для связи с часами камера использует Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE), а с iPhone — Bluetooth 4.2, 5.0 и Wi-Fi. В самом устройстве имеется 8 ГБ для хранения данных. Передача одной фотографии на мобильник займет примерно 20 секунд. Вес устройства — 22 грамма. Встроенного в ремешок аккумулятора должно хватить на день работы.

Для съемки необходимо нажать единственную кнопку. Ночью, находясь на зарядке, ремешок «зальет» фото на смартфон в автоматическом режиме.

Как отмечают в The Verge, тестовые снимки неплохи, однако камеру iPhone не заменят.













Можно предположить, что в условиях недостаточной освещенности ремешок-камера совсем уступит iPhone.