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Для Apple Watch выпустили ремешок-видеокамеру за $300

04.12.2020 17:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Для умных часов Apple разработали и выпустили ремешок Wristcam со встроенными камерами. На реализацию проекта потратили около четырех лет. Обойдется такой гаджет в $300. Wristcam оборудована 8-мегапиксельной «основной» камерой, которая смотрит вовне и способна снимать видео в Full HD, а также делать фото в формате 4K, и 2-мегапиксельной селфи-камерой.

Для Apple Watch выпустили ремешок-видеокамеру за 0

Для связи с часами камера использует Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE), а с iPhone — Bluetooth 4.2, 5.0 и Wi-Fi. В самом устройстве имеется 8 ГБ для хранения данных. Передача одной фотографии на мобильник займет примерно 20 секунд. Вес устройства — 22 грамма. Встроенного в ремешок аккумулятора должно хватить на день работы.

Для съемки необходимо нажать единственную кнопку. Ночью, находясь на зарядке, ремешок «зальет» фото на смартфон в автоматическом режиме.

Как отмечают в The Verge, тестовые снимки неплохи, однако камеру iPhone не заменят.

Для Apple Watch выпустили ремешок-видеокамеру за 0

Для Apple Watch выпустили ремешок-видеокамеру за 0

Для Apple Watch выпустили ремешок-видеокамеру за 0

Можно предположить, что в условиях недостаточной освещенности ремешок-камера совсем уступит iPhone.

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Для умных часов Apple разработали и выпустили ремешок Wristcam со встроенными камерами. На реализацию проекта потратили около четырех лет. Обойдется такой гаджет в $300....
 
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