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С понедельника ГАИ усилит контроль за пешеходами

04.12.2020 17:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили, что с 7 по 17 декабря пройдет комплекс мероприятий по профилактике аварийности с участием пешеходов. Сотрудники ГАИ будут ориентированы на своевременное выявление и пресечение фактов нарушений водителями правил проезда пешеходных переходов, а также на недопущение нарушений ПДД пешеходами, в том числе находящимися в состоянии опьянения.

По информации столичной Госавтоинспекции, за 11 месяцев 2020 года на территории Минска зарегистрировано 213 ДТП с участием пешеходов, в которых 209 человек получили травмы различной степени тяжести и 16 погибло.

— Следует отметить, что 149 наездов на пешеходов совершено по вине водителей транспортных средств на обозначенных пешеходных переходах (регулируемых и нерегулируемых), в которых 153 человека ранено, 2 — погибли, — подчеркнули в ГАИ.

По статистике, большая часть наездов происходит на пешеходных переходах.

— Водители, подъезжая к пешеходному переходу, должны сбавлять скорость и предоставлять преимущество в движении пешим участникам, — напомнили в Госавтоинспекции. — В соответствии с ч. 10 ст. 18.14 Кодекса об административных правонарушениях за непредоставление лицом, управляющим транспортным средством, преимущества в движении пешеходам, повлекшее создание аварийной обстановки, предусмотрена ответственность — наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.

К пешеходам также есть вопросы, в частности к тем, кто перебегает дорогу вне установленных для этого мест либо внезапно выходит на проезжую часть из-за транспортных средств, ограничивающих обзор водителю.

— Так, за 2020 год по вине пешеходов допущено 71 ДТП, при этом 64 человека получили травмы различной степени тяжести и 10 — погибло, — рассказали в ГАИ.

В соответствии со ст. 18.23 КоАП, нарушение правил дорожного движения пешеходом влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин; а нарушение, совершенное в состоянии опьянения, влечет наложение штрафа в размере от трех до пяти базовых величин. За нарушение, повлекшее создание аварийной обстановки, предусмотрен штраф в размере от трех до восьми базовых величин. А если в результате нарушения потерпевшему было причинено легкое телесное повреждение, либо было повреждено транспортное средство, груз, дорожное покрытие, дорожные и другие сооружения или иное имущество, либо же пешеход оставил место дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, то нарушителю грозит штраф в размере от пяти до двадцати базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минска сообщили, что с 7 по 17 декабря пройдет комплекс мероприятий по профилактике аварийности с участием пешеходов. Сотрудники ГАИ будут ориентированы на...
 
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