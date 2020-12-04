ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудники дорожной милиции пресекли незаконное перемещение тонны топлива

04.12.2020 17:33 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Для проверки документов водителя сотрудники ГАИ остановили "Мерседес-Бенц" на 124 км автодороги М10. Во время визуального осмотра автомобиля правоохранители обнаружили металлические бочки по 200 литров, в которых оказалось около 1000 литров дизеля. По словам самого шофера, топливо он приобрел для личных нужд, но при этом груз перевозился без сопроводительных документов. Фигуранта отвезли в милицию для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение либо растрата".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для проверки документов водителя сотрудники ГАИ остановили "Мерседес-Бенц" на 124 км автодороги М10. Во время визуального осмотра автомобиля правоохранители...
 
Новости дня
Новости разные
 
Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика