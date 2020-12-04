Сотрудники дорожной милиции пресекли незаконное перемещение тонны топлива

Источник материала: БT

Для проверки документов водителя сотрудники ГАИ остановили "Мерседес-Бенц" на 124 км автодороги М10. Во время визуального осмотра автомобиля правоохранители обнаружили металлические бочки по 200 литров, в которых оказалось около 1000 литров дизеля. По словам самого шофера, топливо он приобрел для личных нужд, но при этом груз перевозился без сопроводительных документов. Фигуранта отвезли в милицию для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение либо растрата".