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Нацбанк РБ утверждает, что не верит в отключение Беларуси от SWIFT

04.12.2020 17:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Национальный банк Беларуси не видит причин для пересмотра формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Нацбанка в связи с утверждением, что одной из экономических санкций против режима Лукашенко может стать отключение банков Беларуси от международной банковской платежной системы SWIFT.

"Национальный банк не видит каких-либо объективных причин для пересмотра существующего формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT и не считает высокой вероятность реализации данного риска", - цитирует БелТА заявление пресс-службы НБ РБ.

Следует отметить, что Нацбанк РБ прибегает к подобным комментариям, когда речь идет о серьезной проблеме.

Далее регулятор пояснил, что не использует SWIFT для внутренних платежей.

"Платежи юридических лиц на территории нашей страны не зависят от SWIFT", - утверждает Нацбанк, отмечая, что в Беларуси с 1999 года работает внутренняя система передачи финансовой информации Нацбанка (СПФИ).

«Что касается работы системы безналичных расчетов по розничным платежам (а это все карточные системы и системы расчетов с использованием электронных денег, проведение платежей с их использованием, переводы денежных средств между физическими лицами, оплата товаров (работ, услуг), в том числе онлайн), то работа этих систем не связана со SWIFT и они будут функционировать в штатном режиме даже при возникновении тех или иных проблем во взаимодействии белорусских банков с системой SWIFT», - разъяснили в Нацбанке.

Регулятор также утверждает, что за пределами Беларуси можно рассчитываться банковскими платежными карточками международных платежных систем в белорусских рублях. Однако следует признать, что далеко не во всех странах такие карты принимаются к обслуживанию.

«Можно также использовать карточку платежной системы БЕЛКАРТ в странах присутствия платежной системы "Мир". Это Россия и другие страны - участницы ЕАЭС, Узбекистан, Болгария, Кипр, Турция, Великобритания, ОАЭ и Таиланд», - скромно перечислил регулятор страны, знакомые с БЕЛКАРТ.

Нацбанк также напомнил, что расчеты с Россией можно осуществлять с использованием системы мгновенных платежей Национального банка и системы быстрых платежей Банка России.

«В случае необходимости расчетов за товары (работы, услуги) юрлиц с партнерами в других странах существуют возможности работы через банки-корреспонденты. Также существует возможность открыть корпоративную банковскую платежную карточку и проводить платежи с ее использованием", - косвенно признал Нацбанк, что отключение от SWIFT – это все-таки проблема.

 
 
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Национальный банк Беларуси не видит причин для пересмотра формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT.
 
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