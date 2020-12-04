Банковские карточки могут не работать ночью 5 декабря

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В ночь 5 декабря с 03.00 до 04.00 на аппаратно-программном комплексе центра будут проводить технологические работы.

В этот период возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, предупредили в Банковском процессинговом центре.