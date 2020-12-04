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Банковские карточки могут не работать ночью 5 декабря

04.12.2020 17:51 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото Myfin.by носит иллюстративный характер

В ночь 5 декабря с 03.00 до 04.00 на аппаратно-программном комплексе центра будут проводить технологические работы.

В этот период возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, предупредили в Банковском процессинговом центре.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси карточки некоторых банков могут не работать ночью 5 декабря. Об этом сообщили в Банковском процессинговом центре.
 
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