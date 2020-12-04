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Проклятый дом. За самое массовое убийство в истории современной Беларуси, наконец, последовало наказание

04.12.2020 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Проклятый дом. За самое массовое убийство в истории современной Беларуси, наконец, последовало наказание

15 лет назад это громкое убийство шокировало всю страну. Тогда в Большой Мощанице Белыничского района. мёртвыми нашли всю семью. Четверо взрослых и двое детей шести и семи лет. Милиция задерживает пятерых подозреваемых и ..отпускает их. Вина не доказана. Но. Спустя 15 лет преступление всё-таки будет наказано.

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Этот дом в Большой Мощанице до сих пор как «чёрная метка». Сначала шокирующее убийство. Потом пожар. Таинственным образом вспыхнул тот самый «дом смерти». Местные жители до сих пор уверены: кто-то специально хотел, чтобы дом сгорел. В 2005-м это стало самым массовым убийством в современной Беларуси. Но вину подозреваемых не доказали. Однако два года назад обвиняемых снова задерживают. Современные технологии сработали. Могилевский областной суд, наконец, озвучит приговор. 

Точка в «Мощанницком деле» почти поставлена. Вина четверых подозреваемых доказана. 

«Тревожная кнопка» не заканчивает собственное расследование этой трагедии. И именно вы первыми узнаете, какое будет последнее законное слово.    

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Теги: Новости
 
 
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15 лет назад это громкое убийство шокировало всю страну. Тогда в Большой Мощанице Белыничского района. мёртвыми нашли всю семью. Четверо взрослых и двое детей шести...
 
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