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Прогноз погоды на 5 декабря: будет сыро и ветрено

04.12.2020 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 5 декабря: будет сыро и ветрено

Завтра погодой будет управлять азиатский антициклон с центром над Поволжьем. С восточными ветрами континентальный холод распространится на территорию нашей страны. Будет сыро и ветрено. Холоднее всего – по востоку, чуть  теплее – на западе. 

В субботу облачно. Без существенных осадков. Влажность – до 90%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, порывистый. Атмосферное давление будет расти.

К утру температура  составит от -2°C по востоку до +4°C по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет прохладнее до 4 градусов.

В середине дня – от -1°C в восточных районах до +5°C в юго-западных.

К вечеру температура существенно не изменится – от -2°C до +4°C. 

В воскресенье облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, порывистый. Ночью от -7°C по востоку до +5°C по западу, днем от -4°C по востоку до +6°C по юго-западу. В начале следующей недели начнет поступать более холодный воздух, морозы усилятся. Придется вспомнить и о шубах, и о варежках. 

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Завтра погодой будет управлять азиатский антициклон с центром над Поволжьем. С восточными ветрами континентальный холод распространится на территорию нашей...
 
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