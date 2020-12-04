В Миннесоте самолет с заглохшим двигателем посадили на шоссе

Источник материала: ОНТ

Происшествие в небе над Миннесотой чуть не закончилось авиакатастрофой.





Двигатель самолета остановился прямо во время полета. Впрочем, погибать пилоты не хотели. И сделали всё возможное, чтобы и себя спасти, и другим не навредить. Самолет успешно сел на шоссе, задев только один автомобиль.

Сообщается, что никто при этом не пострадал.

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