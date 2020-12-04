Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Красная рыба

Шпинат

Крабовое мясо

Яблоки

Бананы и абрикосы

Морская капуста

Хурма

Брокколи

Клюква

Орехи

Чернослив

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 12 продуктов для здоровья и защиты щитовидной железы Шпинат – это трава, которая относится к овощным культурам.

В красной рыбе содержится много полезных кислот Омега-3. Старайтесь есть продукт в небольшом количестве каждый день, лучше вечером. Можно кушать как слабосоленую рыбу, так и приготовленную – отварную или тушеную.Если не хотите есть рыбку ежедневно, устраивайте один или два раза в неделю «рыбный» день. Это пойдет на пользу не только щитовидной железе, но и всему организму в целом.Шпинат – это трава, которая относится к овощным культурам. Его листья содержат огромное количество полезных веществ: углеводы, белки, бета-каротин, насыщенные и ненасыщенные жирные и органические кислоты, витамины А, В, С, К, Е, РР, Н, крахмал, клетчатку, микроэлементы. При приготовлении витамины в шпинате практически не теряются, поэтому употреблять его можно как в сыром виде, так и в составе различных блюд.Мясо краба (свежее и консервированное) содержит цинк и витамин В12. Эти вещества стимулируют иммунитет организма и поддерживают работу щитовидной железы. Крабовое мясо – диетический продукт. Поэтому его можно кушать с удовольствием и не беспокоиться о своей фигуре.Яблоки защищают щитовидку от раковых клеток. Есть их нужно обязательно с кожурой, там сосредоточено наибольшее количество витамина В17. Не стоит выбрасывать и семечки – в них до 15% жирного масла и йода.При нехватке в рационе тирозина невозможно нормальное образование гормонов. Этой аминокислоты очень много в бананах и абрикосах. Также она есть в авокадо, киви и инжире. Приготовьте из этих фруктов салат, посыпьте сверху подсолнечными семечками (не более 30 г) – и щитовидная железа получит необходимое ей количество тирозина.Морская капуста, или ламинария, лидирует по содержанию йода, который жизненно необходим для работы щитовидной железы. Ламинария легко усваивается, она низкокалорийна, повышает свертываемость крови и понижает холестерин. Чтобы восполнить суточную норму йода, нужно съедать 60 г морской капусты в день.Этот яркий сезонный фрукт имеет богатый состав: йод, магний, натрий, железо, витамины А, С, Р. По содержанию железа хурма превосходит яблоки. Помимо помощи щитовидной железе, фрукт также очищает кровеносные сосуды. В день достаточно съедать один плод.Брокколи – продукт неоднозначный. С одной стороны, в нём содержится много полезных веществ, которые снижают риск развития рака. С другой – в овощах семейства крестоцветных (брокколи, цветная, белокочанная капусты) присутствуют вещества, препятствующие усвоению йода. Они называются тиоционатами. Если у вас нет нарушений функций щитовидной железы, можете смело употреблять брокколи в пищу как в сыром, так и в приготовленном виде. Но если у вас есть проблемы со щитовидкой, то следует полностью исключить из рациона сырые крестоцветные и ограничить приготовленные.Болотная красная ягода содержит антиоксиданты и йод. Для лучшего усвоения этих элементов приготовьте напиток с клюквой.Орехи помогают образованию гормонов щитовидной железы. Они содержат аминокислоты, йод, селен, витамины В, С, Е и растительные антибиотики – фитонциды. При проблемах со щитовидкой наиболее полезны грецкие, бразильские и мускатный орехи. Мускатный орех трут на мелкой терке и добавляют совсем немного, буквально на кончике ножа, в молоко, томатный сок или другие напитки. Горсть грецких и бразильских орехов следует съедать ежедневно.Чернослив получают путем сушки плодов сливы сорта «венгерка». При высушивании фрукты не теряют своих полезных свойств и являются источником витаминов, антиоксидантов, кальция, калия, бора, магния и цинка. Регулярное употребление в пищу чернослива поможет укрепить иммунитет и нормализует работу щитовидной железы. Следует с осторожностью кушать сушеные сливы людям, склонным к ожирению, так как они калорийны – 231 Ккал на 100 г. Нельзя употреблять чернослив тем, кто страдает от сахарного диабета – в нем очень много глюкозы.