Источник материала: UDF



Фото: читатель TUT.BY

TUT.BY







Так балкон с белыми и красными майками выглядит снаружи. Фото: читатель TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Вещи по схеме БЧБ». В Сети появилась странная бумага с адресами квартир, где вывешена «символика» В бумаге — 28 адресов, где «были выявлены флаги с символикой на окнах и балконах».

Андрей живет на улице Варвашени, у него на балконе на вешалках висят три майки — белая, красная и белая. Сегодня увидел свой адрес в странном списке с интересной формулировкой — «вещи по схеме БЧБ».В бумаге — 28 адресов, где 2 декабря «были выявлены флаги с символикой на окнах и балконах».Минчанин говорит, что впервые этот список попался ему на глаза в LinkedIn (социальная сеть для поиска и установления деловых контактов).— Увидел гневное сообщение от одного парня — о том, как тут жить, как тут строить бизнес, если люди занимаются такой ерундой. Обсуждается это и в районном чате, некоторые соседи тоже нашли в списке свои квартиры.Собеседник говорит, что майками на его балконе прежде никто не интересовался.По информации источника TUT.BY, электронные письма с таким списком рассылали по ЖЭУ из «ЖКХ Заводского района».— Сказано, что нужно сфотографировать эти окна и прислать снимки — есть там то, что указано в бумаге, или нет. Но откуда вообще этот список взялся, неизвестно.Однако в «ЖКХ Заводского района» опровергли эту информацию.— Мы не знаем, откуда это. Мы не рассылали такое, у нас другие функции. Сами очень удивлены.