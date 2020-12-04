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Троллейбус своим ходом едет по МКАД. Сами в шоке, но бывает и такое (видео, обновлено)

04.12.2020 18:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Чего только не встретишь на Минской кольцевой. Трактора, прочий тихоходный транспорт — полным полно. Самокатчики и велосипедисты — встречаются. Самолеты — видали. Теперь, благодаря нашему читателю, видели троллейбус на МКАД. Пока, если честно, в шоке.

Видео наш читатель прислал в чат-бот Onliner.

— Троллейбус на МКАД! Теперь я видел все, — совершенно справедливо отметил он.

Дело было 1 декабря примерно в 11:00. Троллейбус бодро направлялся куда-то по первой полосе кольцевой автодороги.

— Пассажиров в салоне не было, ехал он примерно со скоростью 60 км/ч. Это район улицы Корженевского, 25-й километр МКАД, сразу после выезда из Малиновки, — рассказал корреспонденту Onliner автор видео.

На самом деле, если задуматься, ничего удивительного в этом нет. Минские троллейбусники в этом году получили значительное обновление своего парка, в частности машины с возможностью автономного хода. Присмотритесь  и увидите их на привычных вам маршрутах, причем, что любопытно, очень часто эти новые троллейбусы и едут на своем автономном ходу, не задействуя токоприемники. Таким же образом троллейбус может ехать по МКАД, где троллейбусной линии нет и не было.

Дополнено

После публикации с корреспондентом Onliner связался работник одного из троллейбусных парков столицы. Он рассказал, куда по МКАД ездят троллейбусы и как им это удается.

 — На видео МАЗ 203Т70 — хорошая машина, можно сказать, это новый уровень для водителя и пассажиров: комфортный, удобный троллейбус. Развивает скорость в 75 км/ч, а далее срабатывает ограничитель. Но накатом троллейбус идет и быстрее, и свыше 90 км/ч. Запас хода у него — 30—40 км, в зависимости от режима использования и интенсивности передвижения: чем быстрее едешь, тем больше расходуется батарея. То же касается отопителей: если включены все отопители, то расход возрастает, соответственно, снижается дальность «автономки», — рассказал собеседник.

По его словам, в Минске пока 70 таких троллейбусов.

— Движение без «штанг» — это удобно для водителя, потому что не нужно думать про контактную сеть. Если, например, опаздываешь, то удобно время нагнать, — объяснил наш читатель. — На некоторых маршрутах есть схема движения: где водитель должен ехать со «штангами», а где — без.

Но ведь по МКАД, насколько нам известно, троллейбусные маршруты не проходят — куда же ехала эта машина?

— Этот троллейбус ехал в промзону Шабаны, на сервисный центр «МАЗ», — ответил собеседник, упомянув, что это не единичный факт.

Выходит, троллейбусам на кольцевой можно уже не удивляться.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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