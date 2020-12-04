|
Глава BioWare и креативный директор Mass Effect снова ушел из студии
Источник материала: Onliner
Компанию BioWare одновременно покинули глава студии и в прошлом креативный директор серии Mass Effect Кейси Хадсон. Вместе с ним ушел исполнительный продюсер Dragon Age Марк Дарра. Хадсон в своем блоге тепло отозвался о своих коллегах, с которыми он трудился на протяжении долгих лет, добавив, что освобождает место для нового поколения лидеров.
Дарра оказался чуть менее многословен, сообщая о своем уходе.
Уход Кейси Хадсона и Марка Дарры из BioWare
Кейси Хадсон, напомним, уже покидал BioWare в 2014-м, однако в 2017-м вернулся. В прошлом году появилась информация, что он якобы примет участие в разработке новой игры серии ME, однако тому теперь не суждено сбыться.
2020 г, экшен, шутер, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компанию BioWare одновременно покинули глава студии и в прошлом креативный директор серии Mass Effect Кейси Хадсон. Вместе с ним ушел исполнительный продюсер Dragon Age Марк...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)