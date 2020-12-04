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Глава BioWare и креативный директор Mass Effect снова ушел из студии

04.12.2020 18:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компанию BioWare одновременно покинули глава студии и в прошлом креативный директор серии Mass Effect Кейси Хадсон. Вместе с ним ушел исполнительный продюсер Dragon Age Марк Дарра. Хадсон в своем блоге тепло отозвался о своих коллегах, с которыми он трудился на протяжении долгих лет, добавив, что освобождает место для нового поколения лидеров.

Дарра оказался чуть менее многословен, сообщая о своем уходе.

Уход Кейси Хадсона и Марка Дарры из BioWare не повлияет на текущие проекты студии (в том числе ремастер Mass Effect и новую Dragon Age). Место Марка займет Кристиан Дэли, ранее работавший в Blizzard Entertainment, а Майк Гэмбл займется проектом по Mass Effect.

Кейси Хадсон, напомним, уже покидал BioWare в 2014-м, однако в 2017-м вернулся. В прошлом году появилась информация, что он якобы примет участие в разработке новой игры серии ME, однако тому теперь не суждено сбыться.

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Компанию BioWare одновременно покинули глава студии и в прошлом креативный директор серии Mass Effect Кейси Хадсон. Вместе с ним ушел исполнительный продюсер Dragon Age Марк...
 
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