Ducati представила нэйкед Monster нового поколения

Источник материала: Onliner

Конец года — это период премьер от производителей мотоциклов. Все новинки, как правило, поступают в продажу весной. Компания Ducati провела онлайн-презентацию своего спортивного нэйкеда Monster нового поколения. Байк стал легче, мощнее и злее 821-го предшественника.





Главная новость — Monster переехал на абсолютно новую раму, которая разрабатывалась с нуля. Она выполнена из алюминия и весит всего 3 кг. Для сравнения, стальная рама покидающего рынок Monster 821 весит 7,5 кг. Итальянцы уверяют, что общая сухая масса мотоцикла уменьшилась на 18 кг, при том, что кубатура выросла. Полегчали диски (на 1,7 кг в сумме), маятник (на 1,6 кг), подрамник (почти на 2 кг), двигатель (на 2,5 кг). Рама очень короткая и прикреплена к мотору таким образом, чтобы использовать его как силовой элемент. Похожая схема у супербайка Panigale V4.





Что касается двигателя, новый Monster получил агрегат легендарного семейства Testastretta 11°. Рабочий объем — 937 куб. см. Пик мощности приходится на 111 л. с. Для достижения такой отдачи движок нужно раскрутить до 9250 об/мин. Максимальный крутящий момент — 93 Н·м (6500 об/мин.). Мотор развивает всего на 3 л. с. и 7 Н·м больше предшественника, зато теперь соответствует нормам «Евро-5». Как видите, экологические требования «бьют» не только по автомобильной отрасли.





Новую раму разрабатывали с учетом другой посадки. По умолчанию высота по седлу достигает довольно внушительных 820 мм, но даже не очень высоким райдерам будет проще достать ногами до асфальта за счет более узких боковин. Впрочем, в опциях будет заниженное седло (800 мм). Дополнительно можно будет взять комплект «низких» пружин, и тогда высота по седлу опустится до 775 мм. Руль теперь расположен немного ближе к райдеру, поэтому посадка будет более прямой. Выворот переднего колеса увеличили на 7 градусов в угоду улучшения маневренности на парковках.





Список доступного оборудования богатый, несмотря на то, что это относительно доступный мотоцикл. Есть продвинутый ABS с анализом угла наклона, трекшн- и вилли-контроль, и даже лаунч-контроль, чтобы потягаться на светофоре с каршеринговыми Polo. В распоряжении водителя три режима мотора: Sport, Urban и Touring. Приборная панель как у новой «Гали». Уже известно, что Monster будет доступен в цветах Ducati Red и Dark Stealth. Цвет дисков тоже можно выбрать. Обещают большое количество стикеров и других аксессуаров для индивидуализации мотоцикла.





Ducati Monster дебютировал на рынке почти 30 лет назад — первое поколение модели поступило в продажу в 1993 году. И с тех пор городской стрит стал самым продаваемым мотоциклом бренда. За все время в мире было продано около 350 тысяч «Монстров». Последние версии Ducati Monster представляют собой юркие городские мотоциклы для ежедневной комфортной эксплуатации. Предыдущий Monster 821 продавался очень хорошо, поэтому дизайн новой модели построен на ДНК предшественника. Даже оставили стилистику круглой передней фары, отдаленно напоминающую MV Agusta Brutale.





У минского дилера Ducati Monster 821 стоит в районе 15,5 тысячи долларов по курсу. Это одна из самых доступных моделей итальянского бренда. Дешевле — только базовые версии городского «стиляги» Scrambler. Цены на Monster'2021 пока не названы даже в Италии. Нет информации и о том, появится ли 1200-я версия модели, которая смогла бы потягаться с новеньким BMW S1000R .







