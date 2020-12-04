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Почему сериал «Отыграть назад» пошел по коричневой дорожке

04.12.2020 18:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В двадцать шестом выпуске подкаста «Прослушка» мы обсуждаем свежую детективно-судебную драму «Отыграть назад» с Хью Грантом и Николь Кидман. Об этом сериале много говорили в последнее время, но, кажется, спасибо за это стоит сказать пиарщикам, а не съемочной команде. Разбираемся, почему шесть часов вашей жизни лучше потратить на что-нибудь поинтереснее — и даже рассказываем, на что именно.

Тизер

  • После успеха «Большой маленькой лжи» на телевидении как грибы начали вырастать ее заменители и подражатели — драмы о богатых и успешных семьях, втянутых в криминальную историю. «Отыграть назад» — из таких, и его даже делал создатель «Лжи». В этот раз получилось плохо.
  • «Отыграть назад» — банальнейший детектив, в котором все становится понятно чуть ли не с первой серии, а все попытки сценаристов запутать зрителя выглядят ужасно нелепо.
  • Еще одна боль сериала — мисскаст. Герой ромкомов 90-х Хью Грант ни капли не похож на потенциального маньяка, а Николь Кидман все шесть серий только ходит с каменным лицом и широко распахнутыми глазами.
  • Увы, но в 2020 году актеры первого эшелона Голливуда на постере сериала — не гарантия качества. Теперь даже средненькие проекты могут позволить себе больших звезд в главных ролях.
  • Мы случайно потеряли последние 5 минут выпуска, в которых советовали хорошие фильмы про судебные тяжбы. Так вот, рекомендуем оценить «Несколько хороших парней» и «Суд над чикагской семеркой». Для белорусов они сейчас особенно актуальны.

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В двадцать шестом выпуске подкаста «Прослушка» мы обсуждаем свежую детективно-судебную драму «Отыграть назад» с Хью Грантом и Николь Кидман. Об этом сериале много...
 
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