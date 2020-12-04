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Почему сериал «Отыграть назад» пошел по коричневой дорожке
Источник материала: Onliner
В двадцать шестом выпуске подкаста «Прослушка» мы обсуждаем свежую детективно-судебную драму «Отыграть назад» с Хью Грантом и Николь Кидман. Об этом сериале много говорили в последнее время, но, кажется, спасибо за это стоит сказать пиарщикам, а не съемочной команде. Разбираемся, почему шесть часов вашей жизни лучше потратить на что-нибудь поинтереснее — и даже рассказываем, на что именно.
Тизер
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