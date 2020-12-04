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«Выделяются тем, кто шатается по улицам». Лукашенко о деньгах ЕС для борьбы с инфекцией, нагрузке на медиков и «ковидных» доплатах

04.12.2020 18:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко сегодня был с визитом в витебском роддоме. Позже, на заседании облштаба по COVID-19, высказался о фейках касательно его поездки и положения дел в больницах, пишет БЕЛТА. Во время совещания Лукашенко прокомментировал записи из Telegram-каналов перед его прибытием в Витебск.

О том, охраняет ли его КГБ

— Не успел я приехать к вам в Витебскую область, мерзавцы написали, что (мне даже неудобно читать) «десант чекистов высадился заранее». Насколько я осведомлен, все чекисты на рабочих местах. Я утром разговаривал с Иваном Тертелем (председателем КГБ) — все на рабочих местах, — сказал он.

По его словам, перед визитом в тот или иной город сотрудники КГБ не привлекаются к организации мероприятия. Вопросами безопасности занимается соответствующая структура — Служба безопасности президента.

О нехватке СИЗов для медиков и их загруженности

— Дальше пишут: «Очевидно, будет рассказывать, как все в стране хорошо и „корону“ мы победим. Интересно, что ответят ему медсестры и санитарки, которые в коротких перерывах во время дежурства спят на полу?» Слушайте, где во время дежурства медсестра или врач спит вообще? Глупость несусветная. Дежурство на то и есть дежурство, чтобы не спать, — обратил внимание Лукашенко.

«Выделяются тем, кто шатается по улицам». Лукашенко о деньгах ЕС для борьбы с инфекцией, нагрузке на медиков и «ковидных» доплатах

Комментируя информацию о нехватке СИЗов, из-за чего их приходится врачам дезинфицировать и носить дальше, Александр Лукашенко заявил, что в стране достаточно СИЗов. Он также сказал, что сам при визитах в медучреждения каждый раз надевает один и тот же медицинский костюм.

— Мне накануне приезда не шьют халат, штаны, майку, шапочку. Их в Минске в больнице дезинфицируют, и я снова их надеваю. Но я не знаю, чтобы одноразовые средства индивидуальной защиты кто-то использовал много раз. У нас этого добра предостаточно, — сказал он.

О чистой и «красной» зонах в больницах и о том, когда надел маску

По его словам, в Telegram-каналах уверяют, что в больницах нет четкого разделения на «красную» и чистую зоны. Лукашенко заявил, что это «полная ложь».

— Я в чистой зоне вместе с вами переоделся (во время посещения роддома в Витебске), зашел в шлюз, и там написано: «Красная зона». Я надел этот «намордник» на нос и пошел дальше. Вышел из зоны, шлюз — «чистая зона», — отметил он. По его словам, «список таких фейков бесконечен». — Эти мерзавцы так «уважают» врачей. Я уже дальше и не читаю: что им не платят, заставляют пахать на грани человеческих ресурсов. Источник информации — медики. Не надо было, может быть, это даже читать, но мерзавцы последние. Я этим мерзким людям хочу задать только один вопрос. Помните, после выборов Евросоюз выделил 54 млн евро «протестунам», этим писакам? А 52 млн — на лечение от ковида. Но эти средства, как заявили «евросоюзовцы», направили гражданскому обществу для лечения ковида. Где эти деньги? Вот пусть напишут, где 52 млн евро.

«Выделяются тем, кто шатается по улицам». Лукашенко о деньгах ЕС для борьбы с инфекцией, нагрузке на медиков и «ковидных» доплатах

— Эти деньги выделяются тем, кто шатается по улицам. Уже сейчас даже их читаете и видите — не хватает. Эти беглые (наверное, полторы сотни уже), пока деньги идут сюда, там их перехватывают. И наши «протестуны», которые, как они говорят, под дубинки ОМОНа ходят, унюхали это: «Мы под дубинки идем, а они наши деньги забирают». Вот где их деньги. Им за это платят, чтобы оболгать, опорочить тех порядочных людей, которые сегодня борются в этих «красных» зонах, — считает Александр Лукашенко.

«Выделяются тем, кто шатается по улицам». Лукашенко о деньгах ЕС для борьбы с инфекцией, нагрузке на медиков и «ковидных» доплатах

Если хотите поделиться своей историей, пишите на почту ds@onliner.by или по нику @dashaspevak в Telegram.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Александр Лукашенко сегодня был с визитом в витебском роддоме. Позже, на заседании облштаба по COVID-19, высказался о фейках касательно его поездки и положения дел в...
 
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