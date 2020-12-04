«Выделяются тем, кто шатается по улицам». Лукашенко о деньгах ЕС для борьбы с инфекцией, нагрузке на медиков и «ковидных» доплатах

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко сегодня был с визитом в витебском роддоме. Позже, на заседании облштаба по COVID-19, высказался о фейках касательно его поездки и положения дел в больницах, пишет БЕЛТА . Во время совещания Лукашенко прокомментировал записи из Telegram-каналов перед его прибытием в Витебск.

О том, охраняет ли его КГБ

— Не успел я приехать к вам в Витебскую область, мерзавцы написали, что (мне даже неудобно читать) «десант чекистов высадился заранее». Насколько я осведомлен, все чекисты на рабочих местах. Я утром разговаривал с Иваном Тертелем (председателем КГБ) — все на рабочих местах, — сказал он.

По его словам, перед визитом в тот или иной город сотрудники КГБ не привлекаются к организации мероприятия. Вопросами безопасности занимается соответствующая структура — Служба безопасности президента.

О нехватке СИЗов для медиков и их загруженности

— Дальше пишут: «Очевидно, будет рассказывать, как все в стране хорошо и „корону“ мы победим. Интересно, что ответят ему медсестры и санитарки, которые в коротких перерывах во время дежурства спят на полу?» Слушайте, где во время дежурства медсестра или врач спит вообще? Глупость несусветная. Дежурство на то и есть дежурство, чтобы не спать, — обратил внимание Лукашенко.





Комментируя информацию о нехватке СИЗов, из-за чего их приходится врачам дезинфицировать и носить дальше, Александр Лукашенко заявил, что в стране достаточно СИЗов. Он также сказал, что сам при визитах в медучреждения каждый раз надевает один и тот же медицинский костюм.

— Мне накануне приезда не шьют халат, штаны, майку, шапочку. Их в Минске в больнице дезинфицируют, и я снова их надеваю. Но я не знаю, чтобы одноразовые средства индивидуальной защиты кто-то использовал много раз. У нас этого добра предостаточно, — сказал он.

О чистой и «красной» зонах в больницах и о том, когда надел маску

По его словам, в Telegram-каналах уверяют, что в больницах нет четкого разделения на «красную» и чистую зоны. Лукашенко заявил, что это «полная ложь».

— Я в чистой зоне вместе с вами переоделся (во время посещения роддома в Витебске), зашел в шлюз, и там написано: «Красная зона». Я надел этот «намордник» на нос и пошел дальше. Вышел из зоны, шлюз — «чистая зона», — отметил он. По его словам, «список таких фейков бесконечен». — Эти мерзавцы так «уважают» врачей. Я уже дальше и не читаю: что им не платят, заставляют пахать на грани человеческих ресурсов. Источник информации — медики. Не надо было, может быть, это даже читать, но мерзавцы последние. Я этим мерзким людям хочу задать только один вопрос. Помните, после выборов Евросоюз выделил 54 млн евро «протестунам», этим писакам? А 52 млн — на лечение от ковида. Но эти средства, как заявили «евросоюзовцы», направили гражданскому обществу для лечения ковида. Где эти деньги? Вот пусть напишут, где 52 млн евро.





— Эти деньги выделяются тем, кто шатается по улицам. Уже сейчас даже их читаете и видите — не хватает. Эти беглые (наверное, полторы сотни уже), пока деньги идут сюда, там их перехватывают. И наши «протестуны», которые, как они говорят, под дубинки ОМОНа ходят, унюхали это: «Мы под дубинки идем, а они наши деньги забирают». Вот где их деньги. Им за это платят, чтобы оболгать, опорочить тех порядочных людей, которые сегодня борются в этих «красных» зонах, — считает Александр Лукашенко.





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