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В Беларуси подорожают некоторые телефонные и почтовые услуги

04.12.2020 18:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси дорожают телефонная связь и некоторые почтовые отправления, сообщает пресс-служба МАРТ. Стоимость услуг вырастет с 15 декабря. Повышение тарифов является плановым и обусловлено поэтапным выходом на полную окупаемость данных услуг, уточняют в ведомстве.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С 15 декабря вырастут тарифы на услуги электросвязи общего пользования:

  • абонементная плата за основной телефон в месяц для физлиц — в среднем на 15 копеек;
  • повременная плата за местные телефонные соединения для физлиц — на 0,03 копейки за минуту;
  • повременная плата за междугородние телефонные соединения для физлиц: без помощи телефониста — на 0,29 копейки за минуту, с помощью телефониста — на 0,43 копейки за минуту.

С 15 декабря также повысят тарифы на пересылку простой почтовой карточки, письма, бандероли весом до 20 граммов — на 6 копеек для физлиц и на 5 копеек для юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

В МАРТ уточняют, что оказание услуг телефонной и почтовой связи сейчас является убыточным. Уровень возмещения населением услуг телефонной связи не превышает 96,4%, почтовой связи — 99,3%. Услуги электросвязи и почтовой связи являются социально значимыми, тарифы на них регулируются государством.

 
 
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Повышение тарифов является плановым и обусловлено поэтапным выходом на полную окупаемость данных услуг, уточняют в ведомстве.
 
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