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Генеральным секретарем ОБСЕ впервые стала женщина

04.12.2020 18:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Немецкий дипломат Хельга Шмид (Helga Schmid) в пятницу, 4 декабря, была избрана новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Она стала первой женщиной, возглавившей организацию. Представитель Германии уже являлся генсеком ОБСЕ - с 1993 по 1996 годы пост занимал Вильгельм Хёинк (Wilhelm Höynck).

Официальный Берлин будет всеми силами поддерживать Шмид, подчеркнул министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). Он добавил, что не может представить себе "лучшей кандидатуры" на пост генсека ОБСЕ и особо выделил "большое доверие" к Шмид, передает DW.

Шмид с сентября 2016 года занимает пост генерального секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Среди прочего, она участвовала в переговорах Евросоюза по ядерной сделке с Ираном.

ОБСЕ объединяет 57 стран Северной Америки, Европы и Центральной Азии. Штаб-квартира и секретариат организации расположены в Вене. Швейцарец Томас Гремингер являлся генеральным секретарем ОБСЕ с июля 2017 года до июля 2020-го, ряд государств выступили против продления его мандата.

 
 
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Немецкий дипломат Хельга Шмид (Helga Schmid) в пятницу, 4 декабря, была избрана новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)....
 
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