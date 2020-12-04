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Что бы это значило? Посылки symbal.by три месяца не доходят до западных адресатов

04.12.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посылки от symbal.by не выпускают за западную границу уже три месяца. Об этом предприниматель Павел Белоус сообщил в своем аккаунте в Фейсбуке.

По его словам, за сентябрь, октябрь и ноябрь до иностранных покупателей не дошло 200 посылок. После завершения таможенного осмотра на трек-коде значится "Запись о причине задержания таможней", передает euroradio.pl

Белоус говорит, что за шесть лет работы такого не было. По этому поводу он разговаривал с заместителем начальника Минской региональной таможни Людмилой Шевердак.

"Фактически, их просто складывают в одном месте и не выпускают из страны. В Россию и другие страны Таможенного союза посылки идут, а вот те, что идут в ЕС, Америку и разные страны мира, не выпускают.

Людмила Алексеевна не смогла при разговоре объяснить, почему так происходит, но попросила написать письменное обращение и пообещала в течение ближайших 15 дней дать официальный ответ", — рассказывает Белоус. 

Белоус вспоминает, что 8 ноября по БТ прошел телесюжет, как таможня задерживает посылки из Китая, в которых есть бело-красно-белые флаги и герб "Погоня". Но то посылки в нашу страну, а эти - наоборот. Поэтому, как говорят, вопросов больше чем ответов.



Напомним, летом компания symbal.by под давлением властей была вынуждена закрыть магазин, где продавались одежда и сувениры с национальной символикой. Закрытие магазина получилось скандальным: на очередь покупателей напали омоновцы, некоторых задержали.
 
 
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Посылки от symbal.by не выпускают за западную границу уже три месяца. Об этом предприниматель Павел Белоус сообщил в своем аккаунте в Фейсбуке.
 
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